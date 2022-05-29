На Заході добре розуміють, що домовленості з Путіним нічого не варті, поки він не програв, підкреслює Андрусів.

Російська дипломатія минулого і позаминулого тижня досягнула значних успіхів у продовольчому шантажі з Заходом, намагалась похитнути поставки нового озброєння, внести розкол у питанні санкцій і підштовхнути Україну до невигідних переговорів.

Однак, всі ці кроки завершились повним провалом для Кремля. Ракети ми отримаємо, а декларація саміту ЄС наступного тижня буде досить жорсткою, написав у Telegram радник глави МЗС Віктор Андрусів.

За інформацією Андрусіва, росіяни у кулуарах вимагали припинити поставки нових ракет Україні, тоді вони виходять на рубежі Донбасу і розблоковують порти для вивезення зерна.

"Однак, вся російська дипломатія пішла в слід за кораблем по простій причині: Путіна вважають недоговороздатним. Фактично, напавши на Україну без жодної причини (навіть якийсь Гляйвіц — не придумали) Путін показав, що може перекреслити будь-які домовленості і договори. Тому, які б привабливі пропозиції не приносила його дипломатія, немає відповіді на питання: де гарантії, що Кремль щось виконає", - вважає експерт.

На Заході добре розуміють, що домовленості з Путіним нічого не варті, поки він не програв, підкреслює Андрусів: "Тому ключове завдання — завдати йому військової поразки в Україні. І лише після цього можна буде обговорювати мирні формати".

Як писав УНІАН, США вже узгодили передачу Україні потужних реактивних систем залпового вогню великої дальності. Також схоже, що Америка передасть ЗСУ й високоточні ракети зі супутниковим наведенням, які можуть влучати у ціль на відстані до 70 км.

Про рішення офіційно повідомляють наступного тижня.

До цього у Вашингтона були побоювання, що українське військо буде бити по об'єктах вглиб Росії, що призведе до ескалації бойових дій.

Крім того, стало відомо й про передачу Україні потужної протикорабельної зброї - наземних пускових установок з ракетами "Гарпун". Це, за словами командування, допоможе деблокувати Чорне море.

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