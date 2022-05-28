США планують включити в наступний пакет озброєнь для України реактивні системи залпового вогню HIMARS.

Адміністрація Байдена схвалила відправку в Україну реактивних систем залпового вогню великої дальності.

Про це пише The New York Times.

Про передачу, швидше за все, буде оголошено наступного тижня, сказав один чиновник на умовах анонімності.

Пакет включатиме мобільні ракетні установки, які можуть стріляти набагато далі, ніж пускові установки, які зараз використовує Україна.

Хоча офіційні особи не надали подробиць про те, які саме типи ракет будуть надані Сполученими Штатами, Пентагон найчастіше використовує M31 GMLRS — Gueded Multiple Launch Rocket System) - високоточна зброя з супутниковим наведенням.

Ракети досягають понад 40 миль (65 км), що набагато перевищує радіус дії будь-якої артилерії, яку зараз використовує Україна.

Чиновник зазначив, що адміністрація прагне переконатися, що Сполучені Штати можуть обґрунтовано аргументувати, що вони не надають Україні можливість завдати удару вглиб території Росії.

Сполучені Штати планують включити в наступний пакет озброєнь для України реактивні системи залпового вогню HIMARS, які пересуваються на шасі колісних вантажівок.

Пускові установки приєднаються до 155-міліметрових гаубиць, які Сполучені Штати почали відправляти в Україну минулого місяця, оскільки Росія перейшла до нового етапу війни, зосередившись на захопленні більшої території на Донбасі на сході України.

Himars можуть нести контейнер, завантажений або шістьма ракетами GMLRS, або однією більшою керованою ракетою, і можуть швидко переміщатися після пострілу.

Нагадаємо, українська влада давно просить про відправку ЗСУ реактивних систем залпового вогню MLRS. Вони дозволять вражати цілі балістичними ракетами на дистанції до 300 кілометрів.

27 травня голова Офісу президента України Андрій Єрмак в черговий раз закликав не зволікати з передачею РСЗВ нашій країні. "Ми регулярно пояснюємо нашим партнерам терміновість [такого рішення]", — заявив керівник ОП.

За даними CNN, адміністрація президента США Джо Байдена підготувала новий пакет військової допомоги Україні, до якого увійдуть і РСЗВ. Видання написало, що про це можуть повідомити вже наступного тижня. А зараз, згідно з інформацією від Reuters, Київ і Вашингтон погоджують умови застосування американської зброї.

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