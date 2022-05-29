Російське командування почало переносити свої КП подалі від зони ураження артилерії ЗСУ.

Командування 27 окремої мотострілецької бригади із складу 1-ої танкової армії Західного військового округу РФ, залученої до війни проти України, вирішили перенести свій командний пункт подалі від зони дії артилерії ЗСУ.

Так окупанти готуються до передачі українським силам потужних далекобійних РЗСВ типу Himars і M270, пише Defense Express.

До цього моменту росіяни з 27-ої омсбр тривали свій КП в 3 км від держкордону з Україною, але переносять його на 22 км від попередньої локації - у Шагаровку Бєлгородської області.

Журналісти зауважують, що, імовірно, перенесення командного пункту узгоджене з керівництвом, інакше б до дій російських військових виникли б питання.

Отже, підсумовують у Defense Express, рашисти справді готуються до американських РСЗВ на полі бою. Їм відомо, що ціллю реактивних систем стануть їхні пункти управління військами.

Як писав УНІАН, США вже узгодили передачу Україні потужних реактивних систем залпового вогню великої дальності. Також схоже, що Америка передасть ЗСУ й високоточні ракети зі супутниковим наведенням, які можуть влучати у ціль на відстані до 70 км.

Про рішення офіційно повідомляють наступного тижня.

До цього у Вашингтона були побоювання, що українське військо буде бити по об'єктах вглиб Росії, що призведе до ескалації бойових дій.

Крім того, стало відомо й про передачу Україні потужної протикорабельної зброї - наземних пускових установок з ракетами "Гарпун". Це, за словами командування, допоможе деблокувати Чорне море.

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