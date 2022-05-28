Пускові установки будуть налаштовані до ураження морської компоненти нашого ворога в Чорному морі.

Україна отримує пускові установки наземного базування та відповідну кількість протикорабельних ракет "Harpoon".

Це підтвердив міністр оборони Олексій Резніков у Facebook.

"Деякі повідомлення у пресі вже були, я просто підтверджу, що моє спілкування з колегами - міністрами оборони деяких дружніх країн, в тому числі Данії. Можу сказати, що ми отримаємо "Гарпуни" - це такі спеціальні засоби ураження, які запускаються з облаштованих на кораблях пускових установок", - пояснив Резніков.

Але Україні відправлять пускові установки наземного базування до "Harpoon",

Новітню зброю надають Данія, Велика Британія, Нідерланди🇳, до цього процесу долучаться й інші держави.

"І ці "пасочки" будуть якраз налаштовані до ураження морської компоненти нашого ворога в Чорному морі, щоб ми врешті встановили міжнародно визнаними законами свободу судноплавства. Чекаємо і за крейсером "Москва" на дно Чорного моря підуть іще додаткові кораблики", - поділився Резніков.

Напередодні ЗМІ писали, що передача "Harpoon" дозволить ліквідувати ворожу силу в Чорному морі і запобігти продовольчій кризі, спровокованої росіянами.

ЗСУ раніше вже провели низку успішних морських операцій, знищивши, зокрема, флагмат ЧФ РФ "Москва".

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