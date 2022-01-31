Також коронавірусом інфікувалися 78 працівників апарату парламенту.

У Верховній Раді на COVID-19 захворіли 28 народних депутатів та 78 працівників апарату парламенту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук на засіданні Погоджувальної ради лідерів фракцій та голів комітетів парламенту.

"По тій інформації, яка є в мене, станом на сьогодні 28 народних депутатів і 78 працівників апарату захворіли. Але цифри ще уточнюються, бо початок дня, і не виключаю, що вони можуть бути більші", - сказав він.

Стефанчук нагадав, що завтра відкривається нова сесія парламенту, а далі буде два тижні роботи народних депутатів в комітетах парламенту. Голова ВР звернувся до нардепів із проханням залишатися в Києві та працювати в комітетах.

Своєю чергою перший заступник голови Верховної Ради України Олександр Корнієнко запевняє, що за потреби парламент змінить Календарний план проведення сесії та проведе кілька пленарних тижнів підряд для ухвалення необхідних законів.

Як передає кореспондент УНІАН, під час Погоджувальної ради Корнієнко наголосив, що нинішня кількість хворих на COVID-19 у ВР є "вражаючою", і з цим потрібно рахуватися, підлаштовувати під це роботу парламенту. Водночас він закликав відкинути політичні спекуляції щодо змін Календарного плану.

"Календарний план - це точно не висічена зі скрижалі річ, це взагалі постанова навіть, а не закон. І ми тільки за минулу сесію його 3 чи 4 рази змінювали. І якщо нам треба буде терміново голосувати багато важливих законопроектів, можливо, і опозиційних, і від коаліції, монобільшості, то, звичайно, ми зможемо легко внести зміни до Календарного плану, і знову зробити кілька тижнів підряд пленарних, і ніякої проблеми в цьому немає", - сказав він.

Читайте такожСтефанчук розповів про готовність Ради до можливої агресії РосіїНагадаємо, 27 січня ВР ухвалила постанову "Про календарний план проведення сьомої сесії Верховної Ради України дев'ятого скликання". Згідно з нею, зокрема, у вівторок, 1 лютого, відбудеться пленарне засідання, але весь тиждень і наступний народні депутати працюватимуть в комітетах. Це пов'язано з тим, що серед депутатів та працівників апарату ВР багато хворих на COVID-19.

Як повідомляв УНІАН, на початку січня голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук вдруге захворів на COVID-19. Згодом він повідомив про своє одужання.

За минулу добу, 30 січня, коронавірус в Україні зафіксували у 22 026 осіб, зокрема, серед них 2 865 дітей та 337 медичних працівників.

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