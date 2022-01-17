Тест на COVID-19 негативний.

Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук повідомив про своє одужання від COVID-19.

У Facebook він написав: "Ура! Нарешті негативний тест".

Стефанчук подякував всім, хто підтримував його в цей період.

"Особливо Олександр Корнієнко (перший заступник голови ВРУ - УНІАН), який впродовж всього часу взяв на себе відповідальність за управління Радою", - пише Стефанчук.

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Він побажав всім "міцного здоров'я та потужного імунітету", а також закликав вакцинуватися і дотримуватись всіх антиковідних вимог.

Як повідомляв УНІАН, 12 листопада 2020 року Стефанчук заявляв, що захворів на COVID-19.

6 січня 2022 року у Facebook він повідомив, що вдруге захворів на COVID-19.

"Новий рік почався з нових клопотів - коронавірус 2.0. Допоки самопочуття нормальне. Зробив тест лише тому, що у доньки вчора піднялась температура", - зазначив Стефанчук.