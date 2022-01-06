За словами спікера парламенту, він зробив тест тому, що 5 січня у його доньки піднялась температура.

Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук вдруге захворів на COVID-19.

Про це в четвер, 6 січня, він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

"Новий рік почався з нових клопотів - коронавірус 2.0. Допоки самопочуття нормальне. Зробив тест лише тому, що у доньки вчора піднялась температура", - написав спікер парламенту.

Стефанчук закликав не забувати про маски, дезінфекцію рук і дистанцію. А тих, хто з ним контактував останні дні, попросив зробити тест.

"І звісно - вакцинація! Безперечно, вакцина не означає, що ви не захворієте. Вакцина означає, що хвороба буде протікати легше, без ускладнень. На це і сподіваюсь. Адже Святвечір та Різдво ніхто не відміняв", - написав голова ВРУ.

Як повідомляв УНІАН, минулого разу про своє інфікування коронавірусом Руслан Стефанчук повідомив 12 листопада 2020 року. Тоді він зазначив, що його не вберегли ні маска, ні рукавиці, ні дезінфекції.

Читайте такожВ Україні дозволили бустерну дозу від COVID-19 всім охочим повнолітнім4 грудня 2020-го на той час перший заступник голови ВР розповів, що після 23 днів боротьби з COVID-19 отримав негативний тест, однак ще має "певні побічні наслідки".

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію дізнавайтеся на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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