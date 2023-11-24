Він зауважив, що Німеччина й німецькі підприємства відіграватимуть провідну роль у відновленні України.

Німеччина підтримує вступ України до Євросоюзу, оскільки це вигідно обом сторонам.

Про це німецький посол в Україні Мартін Єгер сказав в інтерв’ю "Укрінформу". "Україна є частиною Європи, і її місце в ЄС", - поділився думкою посол.

"Ми вбачаємо великі шанси для обох сторін у цьому членстві. Що стосується економічної співпраці, ми вважаємо, що членство України в ЄС матиме великі переваги якраз і для Німеччини, і для України", - пояснив Єгер.

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Дипломат пояснив, що його країна розглядає майбутнє членство України не лише як стратегічну необхідність, але й як великий економічний шанс.

"Я спостерігаю зацікавленість німецьких фірм інвестувати тут, тому що вони інвестують у майбутню країну-члена ЄС. Ми можемо уявити собі багато сфер співпраці. Для німецьких компаній привабливо виробляти тут, й Україна є великим ринком", - зазначив Єгер.

Серед можливий сфер співпраці посол назвав відновлювані джерела енергії. "Ми в майбутньому, безперечно, будемо працювати разом над дуже важливими речами... Німеччина й німецькі підприємства відіграватимуть провідну роль у відновленні України", - зазначив дипломат.

Вступ України до ЄС

8 листопада президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄК рекомендує Європейській Раді почати переговори про вступ України до ЄС, оскільки Київ виконав понад 90% необхідних для цього реформ.

Президент Володимир Зеленський назвав це рішення "правильним" кроком історії.

В той же день стало відомо, що Єврокомісія заради України застосує унікальну процедуру вступу.

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