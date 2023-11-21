Глава держави відзначив, що Україна робить усе, що належить для започаткування у грудні цього року переговорів про вступ до Євросоюзу.

Президент України Володимир Зеленський відзначає, що ухвалення очікуваного рішення про початок переговорів про вступ України до Європейського Союзу - це не подарунок, але "слоном у кімнаті" або країною, яка може заблокувати це рішення, може бути не лише Угорщина.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Зеленський сказав на спільній пресконференції з президентом Європейської Ради Шарлем Мішелем і президентом Молдови Майєю Санду у Києві.

Глава держави відзначив, що Україна робить усе, що належить для започаткування у грудні цього року переговорів про вступ до Євросоюзу.

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"Україна усвідомлює, що шлях будь-якої країни в ЄС - це шлях заслуг, не подарунків. Тож, свою частину роботи Україна реалізовує. Ми віримо, що Євросоюз буде готовий пройти свою частину шляху на зустріч, і як це й було обіцяно, що до кінця року у грудні результатом стало таке бажане для нас політичне рішення про початок переговорів про вступ і наближення процесу повноправної інтеграції", - сказав Зеленський.

Також глава держави наголосив, що у час війни треба усім бути дуже конкретними і предметними щодо очікуваного рішення лідерів ЄС у грудні.

"Ми подарунків ніяких не очікуємо, але я би хотів, аби все ж таки, звернули увагу, що ми країна у війні. Для нас рішення у грудні - це мотиваційне і мобілізаційне рішення. І я вважаю, те рішення, яке допомагає Україні вірити в те, що була і є справедливість, і що дійсно - це просто не порожні слова, що українці захищають спільні цінності", - наголосив Зеленський.

Він уточнив, що це не значить, що Україні подарують те чи інше рішення.

"Є сім рекомендацій. Ми повинні, як би нам складно не було, їх виконувати. Сьогодні ми зробили, я вважаю усе. І якщо майже все, то усе інше буде зроблено", - відзначив Зеленський і додав, що проголосовані сьогодні у Верховній Раді законопроекти - це прогрес на шляху виконання усіх рекомендацій.

"Ми виконаємо усі сім рекомендацій. На сьогодні ми готові. Я бачу реакцію позитивну", - сказав Зеленський.

Водночас, у президента України запитали про Угорщину, яка виступає "слоном у кімнаті" і офіційно виступає проти початку переговорів про вступ України до ЄС.

"Готуємось до усього. Це правда", - сказав Зеленський.

"Ще немає проблеми. Я вважаю, що слоном у кімнаті може бути будь-хто. Залежить від багатьох речей. Я вважаю, найголовніше нам себе вести як люди і виконувати все на тому шляху, який запланований. Є сім рекомендацій. Ми повинні їх усіх зробити, щоб до нас не було жодних питань. Жодних можливостей сказати, що Україна щось не виконала. І я вважаю, що це найсильніша позиція, в якій може бути Україна", - підкреслив президент.

Своєю чергою, президент Європейської Ради Шарль Мішель сказав, що підтримувати Україну - це моральне зобов'язання і стратегічна відповідальність.

Мішель наголошує, що розширення для ЄС - це стратегічна інвестиція у мир, процвітання і демократичні цінності.

"Я маю намір зробити усе, аби переконати 27 колег, що ми потребуємо позитивного рішення у грудні", - наголосив Мішель.

Він пояснив, що позитивне рішення означає три виміри.

"По-перше, це повідомлення для громадян Європейського Союзу, що ми дбаємо про наше спільне майбутнє з точки зору безпеки, процвітання і стабільності", - сказав Мішель і додав, що Євросоюз буде більш захищеним і безпечним, і заможним разом з країнами, які поділяють ті ж принципи, цінності та бачення.

"По-друге, це повідомлення для народу України і народу Молдови, що ми є надійними, серйозними і лояльними, що ми добре розуміємо, що стоїть на кону", - відзначив Мішель.

Він додав, що це слугує певним аргументом, аби переконати лідерів 27 країн-членів ЄС ухвалити позитивне рішення про початок переговорів.

"По-третє, це повідомлення для Кремля і усіх у світі, хто хоче підірвати порядок, заснований на правилах, кому не подобабться людська гідність і демократичні принципи", - відзначив Мішель.

Він вважає, що єдність Євросоюзу здивувала світ після повномаштабного вторгнення Росії в Україну.

Як запевняє Мішель, він не пошкодує зусиль для підтримки законних прагнень України і Молдови.

"Як ви знаєте, членство в ЄС не набувається раптово за ніч. Розширення є і буде процесом, заснованим на заслугах", - сказав Мішель.

За його словами, цей процес приєднання до Євросоюзу є вимогливим та інколи може викликати розчарування, але необхідна робота має продовжуватися, особливо у галузі верховенства права.

"Навіть сьогодні у день символічної річниці (з часу початку Революції гідності - УНІАН), ви продовжуєте просувати важливі антикорупційні реформи. Ви сьогодні проголосували у Верховній Раді за три дуже важливі закони. Я хочу привітати вас, бо це демонструє ваш рішучий настрій робити необхідне", - сказав Мішель.

Також Зеленський закликає усі країни-члени Євросоюзу не підігравати президенту РФ Володимиру Путіну при розгляді питання про започаткування переговорів про вступ України. Зокрема, на думку глави держави, Євросоюз має зберігати єдність у підтримці прагнень України.

"Дуже хотілося би, щоби ми не награвали зайві перемоги Російській Федерації. Тому що, якщо немає об'єднання - а навколо такого рішення дуже важливе єднання Європи - то після таких рішень можуть ламатися й інші рішення щодо допомоги Україні, щодо санкційного тиску, щодо фінансової допомоги. Все це великі виклики для всіх. І вже не тільки для України. А виклик і для збереження єднання,Європейського Союзу", - наголосив Зеленський.

Вступ України до ЄС - деталі

Єврокомісія рекомендувала країнам-членам ЄС почати переговори про приєднання України. Звіт Єврокомісії про завершення втілення Україною необхідних реформ буде представлено 24 березня 2024 року, бо наразі виконано понад 90% реформ в рамках семи рекомендацій, які Україна має виконати.

Україна продемонструвала прогрес у реформуванні системи правосуддя, щодо відбору членів Вищої ради правосуддя, щодо антикорупційної програми, щодо боротьби з відмиванням коштів, щодо важливих заходів з обмеження впливу олігархів на державну політику, щодо схвалення нового закону про медіа і прогрес у питанні захисту національних меншин.

Європейська Рада 14-15 грудня збереться на рівні голів держав і урядів країн-членів, аби розглянути питання започаткування переговорів про вступ України. Зокрема, може бути ухвалене організаційне рішення про переговорні рамки майбутніх перемовин.

Як наполягає Єврокомісія, основа для переговорного процесу або переговорні рамки мають бути затверджені лідерами ЄС як тільки Україна виконає "домашнє завдання" з завершення реалізації конкретних умов, давно вже відомих українській владі і широкій громадськості в Україні. У загальному розумінні, ці умови передбачають глибше втілення реформ у галузі боротьби з корупцією, послаблення впливу олігархів на українських законотворців та захист національних меншин.

Прийняття рішення Євросоюзом про початок переговорів про вступ України може бути перенесено. Про це повідомило агентство Reuters з посиланням на високопоставленого чиновника ЄС.

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