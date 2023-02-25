Неважко догадатися, хто не підтримав спільну риторику.

Зустріч групи G20 завершилася без спільної заяви. Як повідомляє Європейська правда, причиною цьому стало небажання Росії та Китаю погоджуватися з формулюваннями щодо війни в Україні.

США наполягали, щоб у підсумку зустрічі було пряме засудження Росії за вторгнення у суверенну країну. Однак РФ та Китай не погодилася з цим твердженням.

Індія виступила проти вживання слова "війна" у комюніке. Росія підтримала таке рішення, адже вважає свої дії в Україні "спеціальною воєнною операцією".

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Підсумковий документ опублікувала Індія на правах головуючої країни в G20. До нього увійшли частини з декларації, котра була ухвалена на саміті Великої двадцятки у листопаді минулого року. Однак у теперішньому випадку було зазначено, що Росія та Китай не погодилися з третім та четвертим пунктами.

"Більшість учасників рішуче засуджують війну в Україні та наголошують, що вона спричиняє велетенські людські страждання і поглиблює проблеми у глобальній економіці, ускладнюючи зростання, прискорюючи інфляцію, зриваючи ланцюжки постачання, підвищуючи ризики в енергетичній та продовольчій сфері, збільшуючи ризики фінансової нестабільності", - йдеться у третьому пункті.

Окрім цього було зазначено, що G20 – це не майданчик для вирішення безпекових проблем, але учасники визнають, що ці проблеми можуть суттєво впливати на глобальну економіку.

До структури четвертого параграфу входить наголошення на важливості забезпечення міжнародного права, миру та стабільності. У тому числі воно включає повагу до правил Хартії ООН а також захист цивільного населення та інфраструктури.

"Застосування чи погроза застосування ядерної зброї є неприйнятним. Життєво важливими є мирне розв’язання конфліктів, зусилля для реагування на кризи, дипломатія та діалог. Наша епоха не має бути епохою війни", - йдеться у документі.

Індія виступала із заявою головуючого, так як учасники саміту не дійшли до консенсусу. Деякі чиновники раніше заявляли, що варто сподіватися лише на несподіваний сюрприз, щоб вдалося домовитися про комюніке.

Лютневий саміт G20 на Балі

Приймаюча країна Індія відмовилася обговорювати на з’їзді G20 санкції проти Росії. Вона хотіла уникнути дебатів і конфлікту під час зустрічі.

Міністр фінансів Франції Бруно Ле Мер заявив, що країни повинні разом підписати усі пункти заяви, або вона не буде ухвалена. Він зазначив, що важливо у цьому випадку "говорити однією мовою".

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