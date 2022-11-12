Попри те, що Володимир Путін не приїде на саміт, учасники не хочуть позувати поруч із головою МЗС РФ Сергієм Лавровим.

Лідери країн "Великої двадцятки" не братимуть участі в традиційній спільній фотосесії на саміті в Індонезії через присутність представника Росії.

Як пише The Guardian, хоча президент РФ Володимир Путін відмовився особисто їхати на саміт G20, спільної фотографії лідерів країн не буде через голову МЗС Росії Сергія Лаврова, який представлятиме країну замість глави Кремля.

Зокрема, прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак раніше заявляв, що не братиме участі в офіційному спільному фотографуванні, якщо Путін буде присутній.

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Однак, учасники саміту не хочуть позувати навіть поруч із російським головою МЗС Сергієм Лавровим.

Саміт G20 в Індонезії

Нагадаємо, саміт лідерів країн "Великої двадцятки" пройде 15-16 листопада на острові Балі. До участі в саміті запросили також й низку інших держав, зокрема ОАЕ та Україну. Нещодавно речник президента України повідомив, що Володимир Зеленський візьме участь у саміті G20, наймовірніше - в онлайн-форматі.

Зазначимо, що "Група двадцяти" існує з 1999 року. Зараз до складу G20 входять: Євросоюз, США, Китай, Японія, Німеччина, Франція, Бразилія, Велика Британія, Італія, Росія, Канада, Індія, Австралія, Мексика, Південна Корея, Індонезія, Туреччина, Саудівська Аравія, Аргентина, Південна Африка.

Після вторгнення Росії в Україну президент США Джо Байден заявив, що Росію треба виключити з "Великої двадцятки". Утім, президент Індонезії Джоко Відодо ще навесні запросив на саміт президента України Володимира Зеленського і російського диктатора Володимира Путіна.

Влітку Джоко Відодо повідомляв, що Путін погодився особисто приїхати на саміт. Однак днями стало відомо, що Путіна на саміті не буде, а замість нього Москва відправить міністра закордонних справ Сергія Лаврова.

Бойкот Лаврова на зустрічі міністрів країн G20 у липні

Нагадаємо, у липні зустріч міністрів закордонних справ G20 в Індонезії супроводжувалася для російського Сергія Лаврова бойкотом з боку інших учасників.

Спершу рукостискання між главою МЗС РФ і міністром закордонних справ Індонезії Ретно Марсуді обірвалося питаннями в бік Лаврова про те, коли Росія планує закінчити війну проти України.

Згодом низка міністрів відмовилася від традиційного спільного фото через присутність Лаврова, також низка учасників відмовился від переговорів з ним. Сам Лавров, коментуючи відмову колег і від зустрічей на полях, і від спільних фотосесій, заявив, мовляв, і сам нікого не запрошував.

Зрештою, Лавров достроково залишив міністерську зустріч G20 на Балі й повернувся до РФ.

Тоді ж стало відомо, що деякі держави "Великої двадцятки" відмовилися прямо називати Росію агресором. За словами голови дипломатії Євросоюзу Жозепа Борреля, усі засуджують посягання на територіальну цілісність і суверенітет України, але коли справа доходить до того, щоб назвати ім'я агресора і вказати, хто несе відповідальність за наслідки, багато з різних причин утримуються від цього.

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