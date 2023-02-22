Країна називає криваву загарбницьку війну, розв'язану РФ проти України, "кризою".

Індій не хоче, щоб G20 обговорювала додаткові санкції щодо Росії за її вторгнення в Україну, поки країна головує в блоці.

Як повідомляє Reuters з посиланням на шість високопоставлених індійських чиновників, це викликало дебати і навіть конфлікт.

На полях зустрічі G20 в Індії фінансові лідери країн Великої сімки (G7) зустрінуться 23 лютого, напередодні першої річниці вторгнення, щоб обговорити заходи проти Росії, як заявив напередодні міністр фінансів Японії. Офіційні особи, які беруть безпосередню участь у майбутній зустрічі міністрів фінансів і голів центральних банків країн G20, заявили, що обговорюватимуть економічні наслідки конфлікту, але Індія не бажає розглядати додаткові дії проти Росії.

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"Індія не зацікавлена в обговоренні або підтримці будь-яких додаткових санкцій щодо Росії під час зустрічей G20. Наявні санкції проти Росії мали негативний вплив на світ", – сказав один з чиновників.

Інший чиновник сказав, що санкції не є питанням для G20, оскільки "це економічний форум для обговорення питань зростання".

Крім того, проблеми виникають і з підготовкою комюніке G20, кажуть члени делегацій. Зокрема, не можуть підібрати слово для опису війни в Україні, оскільки окремі країни, як Індія, називають вторгнення Росії "кризою" або "викликом".

Позиція Індії щодо війни в Україні

Влада Індії відкрито не критикували Москву за вторгнення і, подібно Китаю, закликала до діалогу, паралельно збільшуючи закупівлі російської нафти і налагоджуючи дипломатичні зв'язки з країною-агресором. Цього тижня влада Індії заявила, що відносини між країнами "залишалися стабільними, незважаючи на всі потрясіння у світовій політиці".

Влітку повідомлялося, що Україна розглядає Індію як одного з гарантів своєї безпеки. Восени прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді вперше висловився проти війни, заявивши на зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним, що зараз не час для цього. Вже в грудні президент Володимир Зеленський заявляв, що Індія може бути більш активною в зусиллях для завершення війни.

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