США і їх союзники виступають за те, щоб у підсумковому комюніке звучало засудження Росії, проте прийняти його не дають китайська і російська делегації.

Фінансові керівники G20 не змогли дійти консенсусу з приводу війни РФ проти України, тому, очевидно, закінчать зустріч в Індії без спільного комюніке.

За словами делегатів, США і їх союзники по G7 були непохитні у вимозі, щоб в комюніке прозвучало засудження РФ за вторгнення в Україну, але проти цього виступили російська і китайська делегації, пише Reuters.

Росія, що входить в G20, називає свої дії в Україні "спеціальною військовою операцією" і не називає це війною. Приймаюча зустріч Індія також наполягає, щоб в комюніке не використовувалося слово "війна", повідомили представники G20.

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Нагадаємо, Індія займає нейтральну позицію щодо війни в Україні, відмовляючись звинувачувати РФ у вторгненні і різко збільшуючи закупівлі російської нафти.

Міністр фінансів Франції Бруно Ле Мер заявив, що група не може відступити від спільної заяви, погодженої на саміті G20 на Балі в листопаді 2022 року, в якій говориться, що "більшість членів рішуче засудили війну в Україні".

"Або ми говоримо однією мовою, або ми не підписуємо остаточне комюніке", - заявив Ле Мер.

Міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер, виступаючи в кулуарах зустрічі, заявив, що G20 не повинна відступати від своєї попередньої критики Росії.

"Нам потрібна абсолютна ясність, це війна, ініційована (президентом Росії Володимиром) Путіним", - підкреслив Лінднер.

Як зазначило видання, таке протистояння стає все більш явним в G20-останнім часом робота групи утруднена через розбіжності між західними країнами і Китаєм з РФ.

Високопоставлене джерело G20 сказало, що переговори з приводу комюніке були важкими, оскільки Росія і Китай блокували пропозиції західних країн. "А Індія хоче дотримуватися балійського формулювання", - уточнило джерело.

Учасники, зазначили, що якщо дива не відбудеться, то прийняття узгодженого комюніке малоймовірне, і, швидше за все, зустріч закінчиться підсумковою заявою приймаючої сторони.

"За відсутності консенсусу Індія може виступити із заявою в якості чинного голови G20", - сказав один з офіційних представників.

Головування Індії в G20

22 лютого Індія заявила, що не хоче, щоб G20 обговорювала додаткові санкції проти РФ за її вторгнення в Україну, поки країна головує в блоці.

Так, офіційні особи, які беруть участь у зустрічі міністрів фінансів і глав центральних банків країн G20, заявили, що мають намір обговорювати економічні наслідки конфлікту, але при цьому Індія не бажає розглядати додаткові санкції проти РФ.

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