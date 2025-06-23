За даними слідства, він допоміг забудовнику незаконно отримати землю у Києві.

НАБУ і САР повідомили підозру віцепрем'єр-міністру України Олексію Чернишову у зловживанні службовим становищем та одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі для себе та третіх осіб.

В пресслужбі Національного антикорупційного бюро України імені підозрюваного не називають. Однак сам Чернишов на своїй сторінці у Facebook повідомив, що мав "конструктивний діалог" з детективами НАБУ, який тривав понад 2 години.

"Вдячний за коректне та поважне ставлення. Запевнив, що такий підхід є взаємним та підтвердив готовність до повної співпраці в юридичній площині. Ознайомлююся з усіма наданими документами", – написав Чернишов.

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Тим часом у НАБУ зазначили, що за даними слідства, один зі столичних забудовників розробив схему незаконного одержання земельної ділянки у Києві під зведення житлового комплексу. Для цього звернувся до очільника Мінрегіону, який спільно з держсекретарем Мінрегіону, радником міністра та директоркою держпідприємства створив умови для передачі ділянки цьому ДП. Воно ж у незаконний спосіб уклало з "потрібною" будівельною компанією інвестиційні договори.

В пресслужбі розповіли, що за цими договорами забудовник повинен був передати державі частину майбутніх квартир у кількості, пропорційній до вартості земельної ділянки. Аби звести цю кількість до мінімуму, землю та наявні на ній будівлі оцінили майже вп’ятеро дешевше, а різниця між такою оцінкою та ринковою вартістю перевищила 1 млрд грн. Саме на таку суму держава недоотримала б нерухомості у разі виконання договорів. Цьому завадив арешт ділянки, накладений за клопотанням НАБУ і САП.

"За успішну реалізацію оборудки забудовник "винагородив" міністра та визначених ним осіб неабиякою знижкою на квартири у вже зведених житлових комплексах. З нею вартість квадратного метра становила від 1 тис. грн до 8 тис. грн при мінімальній ринковій вартості таких квартир близько 30 тис. грн за кв. м", – розповіли у пресслужбі.

Там зазначили, що завдяки цьому міністр отримав неправомірну вигоду у вигляді знижки на загальну суму понад 14,5 млн грн.

"За клопотанням НАБУ і САП на більшу частину незаконно одержаних квартир також накладено арешт. Дії ексміністра кваліфіковано за ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 368 КК України. Вирішується питання обрання йому запобіжного заходу", – зазначили у пресслужбі.

В НАБУ додали, що решті учасників оборудки про підозру повідомили раніше цього місяця. Стосовно них судом обрано запобіжні заходи: трьом – у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави від 20 млн грн до 100 млн грн, ще двом – у вигляді застави.

Справа Чернишова: що відомо

Як повідомляв УНІАН, на тлі затримання двох соратників Чернишова стало відомо, що сам віцепрем'єр виїхав з України. Згодом у його пресслужбі повідомили, що посадовець знаходиться у плановому відрядженні в країнах Європейського Союзу.

Згодом виїзд Чернишова прокоментував президент Володимир Зеленський, підтвердивши, що віцепремʼєр знаходиться у відрядженні. За словами президента, там Чернишов мав особисті доручення безпосередньо від нього та від Кабміну.

Пізніше стало відомо, що родина Чернишова також покинула Україну на тлі скандалу. Однак вже 22 червня Олексій Чернишов заявив, що повернувся в Україну. За його словами, поїздка за кордон була робочим відрядженням. Водночас він заявив, що буде розбирати "кампанію дискредитації за фактами".

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