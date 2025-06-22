Чернишов заявив, що це було робоче відрядження.

Віцепрем'єр-міністр національної єдності Олексій Чернишов заявив, що повернувся в Україну. За його словами, поїздка за кордон була робочим відрядженням. Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

"Нарешті вдома. Непросте, але дуже важливе відрядження (яке завдяки деяким ЗМІ стало несподівано популярним) завершено. Завтра - повертаюся до роботи в Кабміні: втілюватимемо домовленості на практиці", - написав Чернишов.

Міністр зазначив, що, зокрема, його команда працюватиме над збереженням уже наявної підтримки громадян України в країнах-членах Європейського Союзу.

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"Кампанію дискредитації розберемо за фактами. Правда завжди перемагає", - додав він.

Скандал із Чернишовим - що відомо

Нагадаємо, що віцепрем'єр-міністр національної єдності Олексій Чернишов виїхав з України. Його пресслужба у коментарі "Українській правді" повідомила, що міністр перебуває у плановому відрядженні у країнах ЄС.

У цей час ЗМІ почали поширювати інформацію про затримку Чернишова за кордоном через справу про корупцію в Мінрегіоні. Зокрема, журналіст-розслідувач Михайло Ткач заявляв, що НАБУ і САП минулого тижня затримали двох соратників міністра, один з яких був уже біля кордону. Йдеться про колишнього держсекретаря Мінрегіону Василя Володіна і колишнього радника Максима Горбатюка.

Проте прем'єр-міністр України Денис Шмигаль запевнив, що міністр справді перебуває в робочому відрядженні, а відповідні документи вже підписано.

Президент України Володимир Зеленський також підтвердив, що Чернишов виїхав з України для виконання своїх робочих обов'язків. За його словами, міністру доручили відкривати хаби в різних країнах і вивчити питання множинного громадянства.

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