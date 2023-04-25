Національне антикорупційне бюро України проводить слідчі дії у підрозділах Житомирської обласної військової адміністрації.
Про це повідомляє Житомирська ОВА. "Сьогодні Національне антикорупційне бюро України здійснює слідчі дії в деяких структурних підрозділах Житомирської ОВА. Обласна військова адміністрація зі свого боку максимально співпрацює з НАБУ, надає необхідні документи та інформацію", - йдеться у повідомленні.
У якій справі проходять слідчі дії, наразі не повідомляється.
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На Житомирщині затримали колишнього "ДНРівця", який намагався влаштуватися на службу в Збройні сили України. Досудовим розслідуванням встановлено, що уродженець Донеччини у 2019 році склав присягу на вірність самопроголошеної "ДНР" та упродовж року проходив військову службу у складі одного з НЗФ цієї терористичної організації.
Крім того, у Житомирі судитимуть заступницю директора ліцею № 25, яка на початку повномасштабного вторгнення російських військ виправдовувала агресію Путіна та чекала на "руський мір".