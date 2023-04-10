Вони є підозрюваними у справі махінацій з майном ФДМУ.

Національне антикорупційне бюро оголосило в розшук колишнього голову Фонду державного майна Дмитра Сенниченка та ще низку посадовців.

Як повідомили в НАБУ, вони є підозрюваними у справі щодо створення злочинної організації та заволодіння коштами АТ "Одеський припортовий завод" та АТ "Об’єднана гірничо-хімічна компанія".

Разом із Сенниченком, що обіймав посаду голови Фонду державного майна України до 17 лютого 2022 року, у розшук оголосили:

Відео дня

банкіра Павла Присяжнюка;

колишнього працівника Фонду держмайна, доцента кафедри Університету Державної фіскальної служби Андрія Гмиріна;

колишнього виконувача обов'язків директора ОГХК Артура Сомова;

колишнього виконувача обов’язків директора ОПЗ Миколу Парсентьєва,

власників компанії "Агро Газ Трейдінг" Володимира Колота та Олександра Горбуненка.

Справа Дмитра Сенниченка - що відомо

В березні НАБУ повідомило про підозру колишньому очільнику Фонду держмайна. Дмитру Сенниченку у справі про заволодіння майном державних підприємств – "Одеського припортового заводу" та "Об'єднаної гірничо-хімічної компанії".

Слідство встановило, що за сприяння голови Фонду, держпідприємства отримували "лояльних" до нього керівників, які своєю чергою працювали на користь декількох приватних компаній (надавали продукцію, забезпечували переробку за заниженими цінами тощо). Внаслідок дій створеного Сенниченком злочинного угрупування, за версією правоохоронців, "ОПЗ" отримав збитки на суму майже 391 мільйона гривень, а "ОГХК" – на понад 118 мільйонів.

Вас також можуть зацікавити новини: