Справа торкається розтрати гуманітарної допомоги, придбаної за рахунок держави.

Національне бюро розслідувань проводить серію обшуків у керівника Харківської обласної державної адміністрації Олега Синегубова у справі по розкраданню гуманітарної допомоги.

Як повідомив український журналіст Юрій Бутусов, детективи НАБУ провели масштабні обшуки у Харківській облдержадміністрації, зокрема у кабінетах голови ОДА Синєгубова, його заступниці Ковальської та директора депаратменту АПК Дорожка.

"Справа торкається розтрати гуманітарної допомоги, придбаної за рахунок держави після початку російського вторгнення у Харківську область у 2022-му році", - зазначив Бутусов.

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Згодом Харківська ОВА підтвердила обшуки, уточнивши, що НАБУ здійснює слідчі дії в деяких структурних підрозділах адміністрації. Зокрема, у керівництва Апарату ХОВА та в Департаменті агропромислового розвитку.

"ОВА зі свого боку максимально та всебічно співпрацює з НАБУ та сприяє у його роботі, надає детективам Агентства усі запитувані документи та необхідну інформацію", - йдеться у повідомленні.

Розкрадання гуманітарної допомоги: останні новини

Раніше Служба безпеки України викрила у Дніпрі волонтерів, які створили незаконну схему отримання і реалізації іноземної та вітчизняної гуманітарної допомоги на мільйони гривень.

Залучалися до благодійності і українські виробники - на них писали листи з проханням надати допомогу власною продукцією для потреб Збройних сил України та територіальної оборони.

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