При цьому зазначається, що на посаду керівника ГУР є декілька кандидатів.

Основним кандидатом на посаду начальника Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони є заступник голови Офісу президента Роман Машовець.

Про це повідомив у Telegram народний депутат України Олексій Гончаренко. "На посаду голови ГУР декілька кандидатів, основний на цю хвилину - заступник голови Офісу президента Роман Машовець", - написав він.

Кадрові зміни у силових відомствах

5 лютого деякі українські ЗМІ повідомили, що міністра оборони Олексія Резнікова можуть незабаром звільнити. А посаду може зайняти глава української розвідки Кирило Буданов. При цьому начебто Резніков залишиться в команді прездента Володимира Зеленського.

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Після цього сам Резніков прокоментував інформацію, що з'явилася. Він заявив, що рішення, бути чи не бути йому міністром оборони, згідно з Конституцією, приймає президент.

А вже увечері голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія повідомив, що міністр оборони Олексій Резніков переводиться на посаду міністра з питань стратегічних галузей промисловості для посилення військово-промислового співробітництва.

Арахамія також повідомив, що генерал-майор Кирило Буданов очолить Міністерство оборони. Крім того, Міністерство внутрішніх справ очолить Ігор Клименко, а Службу безпеки України - Василь Малюк. Наразі вони виконують обов'язки керівників у цих структурах.

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