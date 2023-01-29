Подружжя виявилося фігурантами журналістського розслідування.

Народні депутати Наталія Королевська та Юрій Солод, які були представниками забороненої партії ОПЗЖ, склали свої мандати. Зазначається, що заяви вже написані, але в Верховну Раду ще не надійшли.

"Заяви до Верховної Ради ще не надходили, але, за нашою інформацією, вони їх написали", - повідомляє видання РБК-Україна.

У свою чергу нардеп Олексій Гончаренко підтвердив цю інформацію

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"Наталія Королевська та Юрій Солод готові скласти мандати народних депутатів. Ще менше ОПЗЖ у Верховній Раді, і це добре", - написав політик у своєму Telegram-каналі.

За його словами, для Королевської та Солода 23 січня виникла загроза втрати мандатів через паспорти Російської Федерації.

"Навіщо чекати, коли ці паспорти знайдуть? І вони відразу ж вирішили "піти самі". Раніше чомусь не хотіли. Юрія ви не часто бачили, у 2022 році він Раду так і не відвідав. Ось і добре. Як без мандата залишиться, може і не намагатися", - підсумував Гончаренко.

Батальйон Дубай - що відомо

Подружжя Наталія Королевська та Юрій Солод стали фігурантами розслідування "Батальйон Дубай" журналістів видання "Українська правда".

Відзначається, що Королевська з чоловіком живе в Address Beach Resort. Подружжя в середині жовтня бачили в офісі найбільшого забудовника в місті Emaar. Вони купили нерухомості в Дубаї на 10 мільйонів далларів.

Крім того, в Головному управлінні розвідки повідомили, що Королевській кум Путіна - Віктор Медведчук - запропонував залишитися в Україні та перехопити владу одразу після окупації Росією.

Також 23 січня в ЗМІ просочилася інформація, що чотирьох народних депутатів від забороненої ОПЗЖ позбавлять мандатів, в тому числі Юрія Солода та Наталю Королевську.

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