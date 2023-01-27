Сюди відносяться Наталія Королевська, Вадим Столар і Суто Мамоян.

На тлі повномасштабної війни в Україні частина народних депутатів втекли з країни і сформували так званий "батальйон Дубай". Вони переселилися в знаменитий мегаполіс на території ОАЕ.

Такою інформацією поділилися журналісти видання "Українська правда" з посиланням на джерела серед бізнесменів і політиків у своєму свіжому розслідуванні. За даними репортерів, в Дубай перебралися Вадим Столар і Наталія Королевська зі своїм чоловіком Юрієм Солодом. А ще в мегаполіс часто прилітає Суто Мамоян. Останнього журналіст УП зустрів на початку січня в Dubai Mall — найбільшому торговому центрі світу.

Як дізналися репортери від джерел у бізнес-колах, Мамоян хоче вирішити проблеми великої букмекерської контори в Україні. Він намагається стати посередником у цьому питанні та налагодити діалог між власниками та урядом.

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Столара перед Новим роком помітили в російському ресторані Suvoroff. Джерела в дипломатичних колах повідомили, що нардеп пізніше оформив водійське посвідчення в ОАЕ. Отримати документ можуть тільки резиденти Еміратів, тобто Столар збирається жити в країні. Однак зараз він перебуває в Україні, оскільки не може виїхати після недавнього повернення. Як повідомили джерела, нардеп веде переговори з владою, щоб покинути державу.

Королевська з чоловіком проживає в Address Beach Resort в Дубаї. Її і Солода ще в середині жовтня помітили в офісі Emaar, найбільшого забудовника в мегаполісі. Журналісти дізналися від джерел з будівельного бізнесу, що сім'я придбала нерухомості в Дубаї на $10 мільйонів. За даними представників ГУР, Королевська була в числі осіб, яким Медведчук запропонував залишитися в Україні і перехопити владу відразу після теоретичної окупації.

Нардепи проводять час за кордоном

Вчора розгорівся скандал, пов'язаний з народним обранцем Миколою Тищенком. Після публікації відео, де він відпочиває на морі, чиновника виключили з партії "Слуга народу".

Лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко теж проводить час у Дубаї. Однак вона поводиться обережно і намагається не з'являтися в публічних місцях.

Ще у березні 2022 року перший заступник спікера Верховної Ради Олександр Корнієнко заявив, що з України втекли близько 20 депутатів.

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