Після підкорення всієї України Путін, ймовірно, зосередиться на країнах Балтії.

Минулого місяця НАТО відсвяткував свою 75-ту річницю, але дехто побоюється, що це може бути останній ювілей альянсу, в якому США відіграють провідну роль. Колишній президент США Дональд Трамп вважає альянс застарілим. Друге президентство Трампа може мати жахливі наслідки для європейської безпеки, пише Foreign Affairs.

Колишні американські чиновники, які тісно співпрацювали з Трампом щодо НАТО під час його перебування на посаді, переконані, що він вийде з альянсу, якщо його знову оберуть. Конгрес США також занепокоєний. Нещодавно він ухвалив закон, який забороняє президенту виходити з НАТО без власного схвалення – або двома третинами у Сенаті, або актом обох палат. Але Трамп може обійти цю заборону, відкликаючи американські війська і командирів з Європи і блокуючи важливі рішення в Північноатлантичній раді (вищому дорадчому органі НАТО). Це може різко послабити альянс.

Покинута Європа

За словами журналістів, якщо Трамп буде переобраний і продовжить реалізацію своїх антинатовських інстинктів, першою жертвою стане Україна. Трамп виступає проти додаткової військової допомоги Києву і продовжує підлабузнюватися до російського президента Володимира Путіна. До того ж, якщо США послаблять або припинять свої оборонні зобов'язання перед Європою, європейські країни почуватимуться більш вразливими і, можливо, стануть надсилати дедалі менше військової допомоги Україні.

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"Якщо оборона України повністю зруйнується, на близько 38 мільйонів людей чекають жорстокі репресії та насильницька русифікація. На цьому катастрофічні наслідки лише розпочнуться. Здутому НАТО буде важко створити ефективні звичайні сили стримування проти подальшої російської агресії. Росія зараз перебуває у стані війни, витрачаючи 6% свого ВВП на оборону… Після підкорення всієї України Путін, ймовірно, зосередиться на країнах Балтії – членах НАТО, на які поширюється безпекова парасолька альянсу ", – йдеться статті.

Зазначається, якщо звичайні засоби стримування НАТО будуть ослаблені через припинення підтримки з боку США, у Росії з'явиться спокуса діяти більш нахабно. Європа залишається сильно залежною від США у кількох важливих сферах. Самостійно їй бракує багатьох ключових інструментів, необхідних для успішної оборони, в тому числі можливостей повітряних перевезень, дозаправки в повітрі, висотної протиповітряної оборони, космічних засобів і оперативної розвідки.

Також без США ерозія ядерного стримування серйозно ускладнить проблему стримування Європи за допомогою звичайних озброєнь. Ядерна зброя підкріплює зобов'язання Сполучених Штатів захищати своїх союзників, а їхні ядерні сили і засоби становлять основу спроможності НАТО до стримування. Якщо Трамп закриє американську ядерну парасольку, Європі доведеться покладатися на менш ніж 600 британських і французьких стратегічних ядерних боєголовок проти понад 5000 одиниць в РФ. Водночас Європа не має тактичної ядерної зброї.

"Водночас без лідерства США в НАТО було б важко підтримувати згуртованість і єдність серед членів Альянсу… НАТО без Сполучених Штатів може кульгати, але більш імовірно, що альянс взагалі розвалиться", – вказують автори.

Наслідки

Наслідки не обмежаться Європою. Наразі оборонні зв'язки США та їхніми союзниками в Азії, такими як Австралія, Японія і Південна Корея, стають дедалі міцнішими перед обличчям китайських провокацій. Але брак довіри до зобов'язань США цілком може призвести до того, що деякі з цих країн почнуть розробляти ядерну зброю, щоб нівелювати ядерні переваги Китаю і Північної Кореї. Зменшення глобального лідерства США також матиме глибоко негативні наслідки на Близькому Сході.

Економіка Сполучених Штатів також може постраждати. Якщо збій у системі стримування призведе до загальної війни з Росією чи Китаєм, економічні втрати будуть приголомшливими.

Перспективи війни з РФ

Заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джоане заявив, що наразі Росія "не має ні наміру, ні можливості" напасти на жодну з країн Альянсу". Він стверджує, що проти НАТО "розв’язана тотальна гібридна війна".

Колишній верховний головнокомандувач НАТО, адмірал Військово-морських сил США у відставці Джеймс Ставрідіс попередив, що російське військове командування буде протистояти будь-яким навчанням Альянсу в Балтійському морі.

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