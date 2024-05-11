Джоане стверджує, що зараз відбувається поєднання криз, технологічних і суспільних трансформацій безпрецедентної складності.

Заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джоане заявив, що наразі Росія "не має ні наміру, ні можливості" напасти на жодну з країн Альянсу".

Він стверджує, що проти НАТО "розв’язана тотальна гібридна війна", пише "Радіо Свобода".

"Ми бачимо кібератаки, дезінформацію, гібридну війну, диверсії, акти насильства і вбивства. Зараз відбувається поєднання криз, технологічних і суспільних трансформацій безпрецедентної складності. Тому я можу сказати одне: дякувати богу, що ми в НАТО", – сказав заступник генсека.

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За його словами, "зараз НАТО перебуває у процесі адаптації та трансформації, як ніколи раніше за останні десятиліття, в тому числі в оборонних планах та шляхом збільшення військового виробництва".

Можливість конфлікту між НАТО і РФ - думки

Колишній верховний головнокомандувач НАТО, адмірал Військово-морських сил США у відставці Джеймс Ставрідіс попередив, що російське військове командування буде протистояти будь-яким навчанням Альянсу в Балтійському морі.

Екс-командувач НАТО вважає, що "наступного місяця вони росіяни можуть перейти до короткочасної кібер- та електронної війни".

"Це схоже на те, що вони нібито намагалися зробити протягом останніх кількох тижнів, цілями були комерційні авіалайнери", - попередив він. За словами Ставрідіса, НАТО може протистояти агресії Росії, використовуючи засоби радіоелектронної боротьби.

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