За словами екс-глави Білого дому, це станеться, якщо європейські країни "гратимуть чесно".

США не вийдуть із НАТО, якщо "Європа заплатить за це". Про це заявив екс-глава Білого дому і нинішній кандидат на головну посаду в країні від Республіканської партії Дональд Трамп, повідомляє Politico.

За його словами, США "на 100 відсотків" залишаться в НАТО під його керівництвом, поки європейські країни "гратимуть чесно". При цьому Трамп підтвердив свою відданість Північноатлантичному Альянсу, але попередив європейські країни, щоб ті не "використовували" американську підтримку, адже "Європа повинна заплатити свою справедливу частку витрат на оборону".

"НАТО має ставитися до США чесно, тому що якби не Сполучені Штати, НАТО буквально навіть не існувало б", - сказав політик.

Відповідаючи на пряме запитання, чи під час його президентства США прийдуть на допомогу атакованим країнам НАТО, Трамп відповів ствердно.

"Так. Але ви знаєте, Сполучені Штати повинні платити свою справедливу частку, а не справедливу частку всіх інших", - уточнив екс-президент США.

Останні заяви Дональда Трампа

Днями Дональд Трамп звинуватив Путіна у причетності до смерті Навального. За словами екс-президента США, лідер РФ імовірно причетний до смерті російського опозиціонера, який міг би жити ще довго, "отже, сталося щось незвичайне".

При цьому Трамп ухилився від прямої відповіді на питання, чи продовжить він допомагати Києву зброєю, чи дозволить Путіну окупувати частину або всю Україну, якщо його знову оберуть главою Білого дому.

Також УНІАН повідомляв, що Дональд Трамп заговорив про вихід США з НАТО. При цьому одноосібно таке рішення президент США ухвалювати не може.

Тоже, якщо Трамп переможе і захоче офіційно відкликати участь США у НАТО, йому доведеться чекати проміжних виборів до Сенату і Конгресу.

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