Трамп сказав, що йому потрібен час, щоб розібрати коробки і вийняти особисті речі.

Колишній президент США Дональд Трамп заявив, що не передав урядові документи федеральним чиновникам, коли вони попросили його про це, тому що він був занадто зайнятий, щоб перевіряти коробки з вмістом.

Як пише Politico, він сказав, що документи, про передачу яких наполягало Національне управління архівів і документації, були перемішані з особистими матеріалами в контейнерах, що зберігаються в його маєтку в Мар-а-Лаго. Він додав, що у нього немає часу відокремлювати особисте від державного.

"Перш ніж відправити коробки, я повинен винести всі свої речі. Ці коробки були перемішані з усілякими речами. Я був дуже зайнятий, як ви самі бачите", - сказав Трамп.

Трамп не заперечував, що сказав своїм адвокатам сказати, що він повністю виконав повістку, коли насправді цього не було. Натомість він ще раз сказав, що йому потрібен час, щоб розібрати коробки та вийняти особисті речі, такі як "футболки для гольфу, одяг, штани, взуття".

Коментарі Трампа є визнанням того, що він не вживав жодних дій, щоб задовольнити вимоги федерального уряду про те, щоб він виконав їхні прохання про передачу документів. Це також найповніше з того, як він висловився з цього питання з тих пір, як йому було пред'явлено звинувачення в неправильному поводженні з цими документами, які нібито включали секретні матеріали.

Справа Трампа - деталі

Покинувши свій пост, Трамп забрав безліч файлів і документів, що залишилися з часів його перебування на посаді президента. Врешті-решт НАРА попросила повний звіт про те, що було доставлено в Мар-а-Лаго. І коли врешті-решт з'ясувалося, що деякі з коробок, які взяв Трамп, містили секретні документи, агентство зажадало, щоб Міністерство юстиції розслідувало це питання. Врешті-решт ФБР розпочало кримінальне розслідування, а Міністерство юстиції врешті-решт видало повістку для отримання записів.

Згідно з обвинувальним висновком спецпрокурора, Трамп нібито переміщував матеріали по Мар-а-Лаго, щоб приховати від федералів і навіть від своїх адвокатів весь обсяг ящиків, що зберігалися у нього.

У США федеральні прокурори оприлюднили обвинувальний висновок у справі про секретні документи, знайдені в резиденції Дональда Трампа. Екс-президенту США пред'явлені звинувачення за 37 пунктами.

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