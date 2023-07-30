Трамп заявив, що підтримка повинна бути припинена до тих пір, поки адміністрація Джо Байдена не співпрацюватиме в розслідуванні фінансових відносин сім'ї чинного президента.

Екс-президент США Дональд Трамп, який планує брати участь у майбутніх президентських виборах у 2024 році, на передвиборчому мітингу в Пенсільванії закликав конгресменів-республіканців припинити санкціонувати додаткову військову підтримку України.

Як повідомляє Sky News, Трамп заявив, що підтримка повинна бути припинена до тих пір, поки адміністрація Джо Байдена не буде співпрацювати в розслідуванні ділових відносин його сім'ї.

"Конгрес повинен відмовити в санкціонуванні одноразової додаткової виплати наших виснажених запасів ... запасів зброї Україні до тих пір, поки ФБР, Міністерство юстиції і Служба внутрішніх доходів передадуть всі наявні у них докази корумпованих ділових операцій злочинного клану Байдена", - заявив Трамп.

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Він також звинуватив чинного президента США в тому, що він "втягує США в глобальний конфлікт від імені тієї самої країни, України, яка, мабуть, заплатила його родині всі ці мільйони доларів".

Як нагадує Sky news, республіканці в Палаті представників розслідують фінанси сім'ї Байденів, зокрема платежі, які Хантер, син президента, отримав від української енергетичної компанії Burisma.

Висловлювання Трампа про війну в Україні

Раніше Трамп неодноразово критикував чинного президента США Джо Байдена за значну військову допомогу Україні і звинувачував Байдена в тому, що він нібито тягне країну в Третю світову війну.

Також Трамп критикував Європу, заявляючи, що європейські країни роблять дуже мало в порівнянні зі Сполученими Штатами. Він заявляв, що вимагатиме від Європи компенсувати запаси зброї, яке США використовували для підтримки України у війні проти Росії.

На даний момент Трамп лідирує в гонці за право стати кандидатом в президенти від Республіканської партії в 2024 році. Він є основним конкурентом чинного президента Джо Байдена.

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