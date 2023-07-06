На даний момент більшість виборців-республіканців і демократів сильно схиляються до Трампа і Байдена. Але матч-реванш між цими двома старцями буде ще неприємнішим і потворнішим, ніж у 2020 році.

Президентська гонка 2024 року в США складається як гонка, в якій мало хто хоче брати участь. Ні 80-річний чинний президент-демократ, ні майже 80-річний республіканець не користуються популярністю.

Про це пише колишній старший радник президента США Карл Роув у статті для The Wall Street Journal. Опитування Economist/YouGov від 13 червня показало, що лише 33% виборців хочуть, щоб Дональд Трамп балотувався, а 26% хочуть, щоб це зробив Джо Байден. А ось переконлива більшість - 56% і 59% відповідно - воліли б залишитися осторонь.

Ця закономірність зберігається в більшості соцопитувань. Так, опитування, проведене телеканалом NBC 18 квітня, показало, що 70% американців вважають, що Байден "не повинен балотуватися в президенти", а 60% вважають, що Трамп також не повинен цього робити. 38% ставляться до Байдена "позитивно", а 48% дали йому "негативну" оцінку, в тому числі 38% - "дуже негативну". Трамп набрав 34% "позитивних" оцінок і 53% "негативних", в тому числі 44% "дуже негативних".

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"Є багато причин, чому американцям може не подобатися жоден із лідерів. Можливо, вони вважають Байдена занадто слабким і занадто лівим, а Трампа - занадто деструктивним і корумпованим. Але ці опитування також можуть виявити бажання зміни поколінь. Американці можуть подумати, що можуть зробити щось краще для посади президента, ніж двоє чоловіків, яким сумарно буде 160 років до моменту голосування в наступному році", - пише Роув.

Автор нагадує, що раніше в американському суспільстві вже зустрічалося таке прагнення до молодших президентів. У 1960 році президентом був Двайт Ейзенгауер. Він командував вторгненням у День "Д" (загальноприйняте у військовій справі поняття, що позначає день початку військової операції, - УНІАН), привів союзників до перемоги в Європі у Другій світовій війні і був чудовою людиною і успішним президентом. Але він народився в 1890 році, і йому було близько 70 років, коли американці обирали його наступника.

Того ж року обидві партії обрали молодих ветеранів Другої світової війни. 47-річний віце-президент Річард Ніксон легко домігся підтримки Республіканської партії. Сенатор Джон Ф. Кеннеді (43 роки) переміг трьох старших демократів - колишнього губернатора Іллінойсу Адлая Стівенсона II (60 років), сенатора Стюарта Сімінгтона (59 років) і лідера більшості Ліндона Б. Джонсона (52 роки). Приймаючи висування від Демократичної партії, Кеннеді закликав "до нового покоління лідерів - нових людей, здатних вирішувати нові виклики та нові можливості". Це стало постійною темою його переможної президентської гонки.

Автор статті зазначає, що в наступні 32 роки президентами Америки були вихідці з найбільшого покоління - Кеннеді, потім Джонсон, Ніксон, Джиммі Картер, Рональд Рейган і, нарешті, Джордж Буш-старший, який у свої 18 років якийсь час був наймолодшим льотчиком-винищувачем ВМФ у Другій світовій війні.

Потім настав 1992 рік, і американці знову звернулися до молодого покоління, обравши президентом губернатора штату Арканзас Білла Клінтона, який народився в 1946 році - того ж року, що Джордж Буш-молодший і Дональд Трамп. Барак Обама, який народився в 1961 році, є відносно молодим Бебі-бумером (демографічне покоління народжених між 1946 і 1964 роками, що передує поколінню X, - УНІАН), але з Джо Байденом американці обрали першого президента з до-бумерського "мовчазного покоління", тих, хто народився в період між 1928 і 1945 роками.

"Можливо, настав час чергової зміни поколінь. Це в силах людей здійснити. Виборці, а не партійні боси, обиратимуть кандидатів від обох партій", - пише Роув.

У змаганнях Республіканської партії вже беруть участь лідери, набагато молодші за Трампа. Серед них - губернатор Флориди Рон Десантіс (44 роки), колишній губернатор Південної Кароліни Ніккі Гейлі (51 рік), сенатор від Південної Кароліни Тім Скотт (57 років), колишній губернатор Нью-Джерсі Кріс Крісті (60 років), колишній віце-президент Майк Пенс (64 роки) і губернатор Північної Дакоти Дуг Бургам (66).

У таборі Демократичної партії потенційні кандидати - одні відомі, інші ні - на десятиліття молодші за Байдена. Серед них губернатори Філ Мерфі з Нью-Джерсі (65 років), Гевін Ньюсом із Каліфорнії (55 років), Джаред Поліс з Колорадо (48 років), Дж. Б. Прітцкер з Іллінойсу (58) та Гретхен Вітмер із Мічигану (51). Є також віце-президент Камала Гарріс (58 років) та сенатори Корі Букер з Нью-Джерсі (54 роки) та Емі Клобучар із Міннесоти (63 роки), а також міністр торгівлі Джина Раймондо (52 роки), міністр транспорту Піт Буттігіч (41 рік) та старший радник президента Мітч Лендрю (62 роки).

"На даний момент більшість виборців-республіканців і демократів сильно схиляються до Трампа і Байдена. Але матч-реванш між цими двома старцями буде ще неприємнішим і потворнішим, ніж у 2020 році. Явка може навіть впасти через те, що так багато виборців відвернуться", - зазначає Роув.

"Наша нація глибоко розділена і розлючена; він стикається з величезними проблемами вдома та небезпеками за кордоном. Найкраще їм протистоїть нове енергійне керівництво. Та партія, яка це зрозуміє, візьме гору в наступному році", - додає він.

Вибори президента США 2024 - що відомо

Як повідомляв УНІАН, у листопаді 2024 року в США пройдуть чергові президентські вибори. Їм передуватимуть праймеріз - передвибори, переможці яких боротимуться за крісло президента президента.

Серед головних кандидатів можна виділити чинного президента США Джо Байдена і екс-президента Дональда Трампа. Байден офіційно оголосив про наміри балотуватися у президенти США в квітні цього року. Він дав зрозуміти, що його передвиборча кампанія зосередиться, в тому числі, на тезах про боротьбу з республіканським екстремізмом. А ось Трамп оголосив про намір балотуватися на виборах ще в листопаді 2022 року.

У травні стало відомо, що Дональд Трамп заручився підтримкою 53% виборців-республіканців і прихильників республіканців на первинних виборах, що приблизно вдвічі перевищує рівень підтримки (26%) його головного конкурента - Рона ДеСантіса.

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