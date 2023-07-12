Глава Міноборони України стурбований можливими гарантіями безпеки.

Міністр оборони України Олексій Резніков прокоментував "ізраїльський сценарій" для України. Він сумнівається щодо таких гарантій безпеки.

Глава оборонного відомства України стурбований гарантіями в "ізраїльському стилі", які лідери "Великої сімки" повинні запропонувати Україні.

"Після Будапештського меморандуму (угода від 1994 року між Великою Британією, США і Росією, в якому Москва обіцяла не атакувати Україну і не загрожувати їй фінансово – УНІАН) ми не будемо вірити або не будемо просто довіряти паперам без будь-яких вкладень", - заявив Резніков в коментарі The Telegraph.

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Гарантії безпеки для України - останні новини

11 липня у Вільнюсі стартував саміт НАТО. Україна очікувала отримати гарантії безпеки, а також рішення про членство в Альянсі.

12 липня стало відомо, що країни "Великої сімки" підготували довгострокові гарантії безпеки для України. Їх вже охрестили "історичними" і кроком до завершення нинішньої фази війни з Російською Федерацією.

Крім того, партнери проведуть індивідуальні переговори з Україною, щоб запропонувати двосторонні зобов'язання з безпеки для підвищення обороноздатності Києва і стримування російської агресії.

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