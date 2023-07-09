Українська мобільна станція радіоелектронної розвідки РПС-7 "Інгул" здатна виявляти ворожі цілі на великій відстані.

Військові проводять випробовування мобільної станції радіоелектронної розвідки РПС-7 "Інгул". У разі тестування вона буде передана на озброєння ЗСУ.

Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков. Він зазначив, що система може знаходити ворожі радари, системи ППО і літаки на великій відстані.

"РПС-7 Інгул - це інноваційна станція радіоелектронної розвідки українського виробництва. Він здатний виявляти ворожі радари, системи протиповітряної оборони та авіацію на великій відстані. Отримання цієї інформації критично важливе для нашої артилерії, яка веде полювання на російську військову техніку. Наразі станція проходить випробування перед тим, як її можна буде офіційно поставити українській армії", - йдеться в повідомленні.

Резніков зазначив, що це дуже легка і компактна конструкція, і такі мобільні комплекси потрібні Силам оборони України. "Така собі міні-"Кольчуга", що дуже всім відома", - сказав міністр.

Він зазначив, що на ця станція наразі є подарунком, на неї не витрачалися бюджетні кошти. І в разі успішних випробувань держава зможе укласти контракт з підприємством на виробництво цих комплексів.

"Маю надію, що вже найближчим часом ми отримаємо офіційний звіт від бригади, яка буде застосовувати, і цей дар пройде всі випробування, стане на озброєння відповідно до всіх юридичних норм і процедур. І після цього вже зможемо ставити на контрактних засадах забезпечення Збройних сил", - додав Резніков.

Що таке "Кольчуга"

Кольчуга - це автоматизована станція радіотехнічної розвідки українського виробництва, яка діє за принципом пасивного радару. До 2014 року комплекс вироблявся на донецькому підприємстві "Топаз", однак після початку військової агресії Росії на Сході України воно було евакуйовано до іншого регіону.

У 2018 році за неофіційними даними Україна поставила на озброєння Ізраїлю мобільну станцію радіотехнічної розвідки "Кольчуга-М". Зазначалося, що "Кольчуга-М" значно перевершує навіть американські системи "AWACS", оскільки дальність виявлення повітряних цілей у неї становить 800 кілометрів, в той час, як "AWACS" обмежується дальністю спостереження в 600 кілометрів.

Інші розробки українського ОПК

Як повідомляв УНІАН, у червні "Укроборонпром" заявив про успішне застосування безпілотного літального апарату українського виробництва з дальністю ураження 1000 кілометрів.

У травні Олексій Резніков повідомив, що Міноборони замовить у "Укроборонпрому" виробництво партії танків БМ "Оплот" для посилення Збройних сил України.

Вас також можуть зацікавити новини: