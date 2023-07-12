Партнери України проводитимуть індивідуальні переговори.

Партнери України з "Великої сімки" підготували довгострокові гарантії безпеки. Їх вже охрестили "історичними" й кроком до завершення нинішньої фази війни з Російською Федерацією.

Зазначається, що рішення погоджено, а підписання заплановано на середу, 12 липня, в рамках саміту НАТО у Вільнюсі.

"Загальна декларація, яку очікувано підпишуть всі члени G7, визначить формат підтримки для України з боку союзників в наступні роки з метою завершити війну, а також стримати або відбити будь - яку подальшу агресію", - відзначили в прес-службі уряду Великобританії.

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У свою чергу видання Bloomberg повідомило, що ключові союзники України, в тому числі США, проведуть індивідуальні переговори з Україною, щоб запропонувати двосторонні зобов'язання в галузі безпеки для підвищення обороноздатності Києва і стримування подальшої російської агресії.

Крім того, президент США Джо Байден проведе зустріч з президентом України Володимиром Зеленським.

Саміт НАТО у Вільнюсі - що відомо

11 липня 2023 року стартував дводенний саміт НАТО, в рамках якого Україна очікує отримати гарантії безпеки, а також рішення про членство в Альянсі.

У перший же день саміту президент Володимир Зеленський заявив, що отримав сигнал про умови для отримання запрошення в НАТО, що він назвав безпрецедентним і абсурдним. У свою чергу в Альянсі погодилися скасувати план дій щодо членства для України.

В Естонії вважають, що така позиція НАТО послужить невірним сигналом для Росії, яка веде захватнческу війну на українській терріторііі.

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