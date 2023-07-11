Лідери Північноатлантичного союзу досі не придумали, як відреагують на заявку України на членство в НАТО.

Сьогодні, 11 липня, у Вільнюсі стартує саміт НАТО. Лідери країн-членів Альянсу досі не вирішили долю заявки на членство України.

Видання Politico пише, що проблемна заявка Швеції на членство була прийнята президентом Туреччини пізно ввечері в понеділок, 10 липня, але складне питання прийнятного формулювання прагнення України до членства досі не вирішене.

Після інтенсивних переговорів щодо комюніке саміту остаточної домовленості про те, що буде запропоновано Україні, так і немає, хоча високопоставлений дипломат НАТО сказав: "Ми досягли дуже хорошого прогресу, і я на 100% налаштований оптимістично".

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Очікується, що офіційні особи, які ведуть переговори про формулювання по Україні, знову зберуться у вівторок, 11 липня, коли лідери почнуть свою дводенну зустріч.

Президент України Володимир Зеленський посилив тиск на Альянс зажадавши, щоб НАТО дало чіткий сигнал, що його країна приєднається до альянсу після закінчення війни з Росією.

"Навіть якщо озвучуються різні позиції, все одно ясно, що Україна гідна бути в Альянсі. Не зараз - йде війна, але потрібен чіткий сигнал. І нам потрібен цей сигнал прямо зараз", - сказав Зеленський.

Розбіжності щодо членства України в НАТО - що відомо

Заявка Києва на вступ до НАТО після закінчення бойових дій отримала широку підтримку серед членів Альянсу, але зіткнулася з опором з боку Німеччини і США. У той час як всі союзники формально згодні з тим, що Україна коли-небудь стане членом, Берлін і Вашингтон не наважуються запропонувати Україні конкретний путь до членства, вважаючи за краще зосередитися на нагальних потребах Києва в боротьбі з російським вторгненням.

Високопоставлений німецький чиновник заявив раніше в понеділок: "на цьому саміті не час для запрошення Україні, для конкретних кроків до членства. Немає єдиної думки з цього приводу і серед союзників".

Президент США Джо Байден, який прибув до Вільнюса в понеділок, планує зустрітися із Зеленським у середу, 12 липня

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