Зараз український президент прямує до військових, які проходять реабілітацію.

Президент України Володимир Зеленський прибув до Сполучених Штатів Америки. Про це він повідомив у мікроблозі Twitter (X).

"Олена Зеленська і я прибули в США для участі в тижні високого рівня Генеральної Асамблеї ООН і відвідування Вашингтона, округ Колумбія. Я візьму участь у засіданнях Генеральної Асамблеї, саміту цілей сталого розвитку та Ради Безпеки ООН, а також у ряді важливих двосторонніх переговорів", - написав президент.

Він зазначив, що Україна виступить з конкретною пропозицією до країн-членів ООН щодо зміцнення принципу територіальної цілісності та підвищення здатності ООН стримувати і зупиняти агресію.

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В Telegram-каналі Зеленський додав, що одразу з аеропорту їде до українських воїнів, які проходять у США лікування та реабілітацію.

У Вашингтоні у нього заплановані переговори з Президентом США, з лідерами палат і партій Конгресу, з військовим керівництвом.

"Зустрінуся з американським бізнесом, журналістами, громадськістю. Подякую за лідерство США в підтримці нашої боротьби за свободу і незалежність", - додав він.

З ким Зеленський зустрінеться в США

Минулого тижня посол Ізраїлю в Україні повідомляв, що президент планує зустрітися в Нью-Йорку з Біньяміном Нетаньяху.

А за даними The Guardian, зустрітися з Володимиром Зеленським хоче президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва. Раніше він пропонував розглянути відмову від Криму для досягнення "миру".

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