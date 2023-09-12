Зустріч відбудеться найближчими днями.

Найближчим часом президент України Володимир Зеленський вирушить до Нью-Йорка, де проведе зустріч з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху.

Про це сьогодні ввечері повідомив посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський у мікроблозі Twiiter (X). Деталей зустрічі і тем, які будуть на ній обговорюватися, він не розкрив.

"Зустріч Біньяміна Нетаньяху і Володимира Зеленського відбудеться в Нью-Йорку в найближчі дні під час Генеральної Асамблеї Організації Об'єднаних Націй", - написав він.

Відео дня

Про підготовку візиту президента до Сполучених Штатів Америки стало відомо на початку вересня. Повідомлялося, що він відвідає щорічну зустріч світових лідерів в ООН і візьме участь у засіданні Радбезу по Україні.

Відносини між Ізраїлем та Україною

Влада Ізраїлю засудила повномасштабне вторгнення РФ в Україну, підтримавши територіальну цілісність країни. При цьому вони відмовляються надавати українській армії військову допомогу.

Минулої осені Володимир Зеленський сказав, що був шокований відсутністю допомоги з боку Ізраїлю. "Ізраїль нічого нам не дав, нічого, нуль", - підкреслив він.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху пояснював це тим, що системи, які вони передадуть Україні, в майбутньому можуть використовуватися проти них Іраном, якщо потраплять в його руки.

Раніше в Міністерстві оборони Ізраїлю обіцяли допомогти Україні розробити систему раннього попередження про ракетний напад.

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