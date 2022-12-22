Президент України відповів на запитання ЗМІ про поняття "справедливий мир".

Батьки українців, які загинули у цій війні, защищаючи незалежність нашої країни , живуть помстою, їх не цікавлять ніякі віддшкодування за втрату.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив президент України Володимир Зеленський на спільній з президентом США Джо Байденом прес-конференції.

Українського президента запитали, що він розуміє під поняттям "справедливий мир".

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"Мені здається, що для нас всіх мир по-різному справедливий. Для мене, як президента, справедливий мир – це ніяких компромісів щодо нашої землі, територілаьної цілісності, нашого суверинітету, відшкодування всіх збитків, які завдала російська агресія", - сказав Зеленський.

Водночас він зауважив, що як батько він вбачає зовсім інший зміст.

"У нас батьки втратили своїх синів на фронті, своїх доньок, які були медсестрами. Що для них справедливий мир? Для них всі ці гроші – нічого, їх не цікавлять ніякі відшкодування. Все чим вони живуть – це помста. Вони живуть помстою", - сказав президент.

Він підкреслив, що війна – це велик трагедія.

"І чим довше йде ця війна, ця агресі РФ, тим більше буде таких батьків, які будуть жити помстою. Бо інакшого сенсу у них жити більше немає. І це те, що я бачу. Я знаю таких людей. Немає ніякого справедливого миру у війні, яку нам принесли ці.. навіть не можу знайти культруне слово, бо ми в Білому домі… ці нелюди", - наголосив Зеленський.

Зустріч Зеленського з Байденом у США

Президент Володимир Зеленський вперше за час війни залишив Україну і наразі перебуває із закордонним візитом у Вашингтоні. Він планує провести низку переговорів для зміцнення стійкості й обороноздатності України.

Відбулася прес-конференція за результатами проведеної у Білому домі зустрічі Зеленського з президентом США Байденом. Пізніше запланований виступ глави Української держави у Конгресі США.

При цьому в США вже оголосили про виділення нової оборонної допомоги Україні на 1,85 млрд доларів, що включатиме вперше і комплекси Patriot.