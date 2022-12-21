21 грудня 2022 року президент України Володимир Зеленський відвідав Сполучені Штати.

21 грудня 2022 року президент України Володимир Зеленський відвідав Сполучені Штати. Під час візиту він прибув до Білого дому, де зустрівся з американським президентом Джо Байденом.

УНІАН веде текстову трансляцію прес-конференції Зеленського і Байдена.

О 21:00 за Києвом Зеленський прибув до Білого дому на перемовини з Байденом.

Президент Зеленський приїхав до США буквально на декілька годин. Це його перший закордонний візит із початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

До зали, де проходитиме прес-конференція президентів США і України, прийшли представники української делегації, а також посол України в США Оксана Маркарова.

23:44 Прес-конференцію розпочато.

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