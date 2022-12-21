Зеленський та Байден зустрілися в США / фото Телеграм-канал керівника Офісу президента Андрія Єрмака

21 грудня 2022 року президент України Володимир Зеленський відвідав Сполучені Штати. Під час візиту він прибув до Білого дому, де зустрівся з американським президентом Джо Байденом.

УНІАН веде текстову трансляцію прес-конференції Зеленського і Байдена. 

О 21:00 за Києвом Зеленський прибув до Білого дому на перемовини з Байденом.

Президент Зеленський приїхав до США буквально на декілька годин. Це його перший закордонний візит із початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. 

До зали, де проходитиме прес-конференція президентів США і України, прийшли представники української делегації, а також посол України в США Оксана Маркарова. 

23:44 Прес-конференцію розпочато.

Новина оновлюється...