21 грудня 2022 року президент України Володимир Зеленський відвідав Сполучені Штати. Під час візиту він прибув до Білого дому, де зустрівся з американським президентом Джо Байденом.
УНІАН веде текстову трансляцію прес-конференції Зеленського і Байдена.
О 21:00 за Києвом Зеленський прибув до Білого дому на перемовини з Байденом.
Президент Зеленський приїхав до США буквально на декілька годин. Це його перший закордонний візит із початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.
До зали, де проходитиме прес-конференція президентів США і України, прийшли представники української делегації, а також посол України в США Оксана Маркарова.
23:44 Прес-конференцію розпочато.
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