Президент України раніше не мав можливості приїхати до Вашингтону, бо ситуація була дуже складною.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що хотів приїхати з візитом в Сполучені Штати Америки раніше.

Про це Зеленський сказав на початку зустрічі з Байденом в Овальному кабінеті Білого дому, яка транслювалася на американському телеканалі CBS News.

"Я дійсно хотів прибути раніше. Пан президент знає про це. Але я не міг цього зробити, оскільки ситуація була дуже складною. І тепер, коли я приїхав, ми контролюємо ситуацію, і завдяки підтримці, перш за все, вашої підтримки", - наголосив Зеленський.

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Він сказав, що сьогодні з Байденом обговорить важливі теми, оскільки існує багато викликів як в Україні, Європі, так і у світі. Йдеться про ситуацію з електроенергією і про ситуацію на полі бою.

Візит Зеленського у США: деталі

Володимир Зеленський прибув у Білий дім приблизно о 21:04 за київським часом. Кортеж президента України зустрічали президент США Джо Байден і перша леді США Джил Байден.

Президент України Володимир Зеленський на прохання українського військового з Бахмута передав президенту Сполучених Штатів Америки Джо Байдену хрест за військові заслуги.

Президент США Джозеф Байден сказав, що США продовжать підтримувати оборону і прагнення України до справедливого миру.

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