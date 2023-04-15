Міністр оборони відстоює позицію, що Росія повинна пройти через денацифікацію, видати воєнних злочинців та компенсувати завдану Україні шкоду.

Міністр оборони України Олексій Резніков вважає, що питання трансформації Росії треба виносити на світовий порядок денний. З чинним імперським режимом домовленості неможливі.

Про це Резніков повідомив за підсумками візиту до Бухаресту, де він взяв участь у роботі Чорноморської безпекової конференції Міжнародної Кримської Платформи.

"На порядку денному має постати питання трансформації Росії. Теза деяких партнерів про те, що Москва має бути залучена до усіх важливих справ регіону, розбивається реальністю - з чинним терористичним режимом, який живиться імперськими фантомними болями, якісь домовленості неможливі в принципі", - наголосив міністр оборони.

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Резніков вважає, що Росія має стати демократичною федерацією. "Пройти через денацифікацію, видати злочинців, компенсувати шкоду. Інакше не буде довіри. Має бути спільна позиція, у тому числі - зафіксована через систему потужних санкцій, що без трансформації у справжню демократичну федерацію Росія не зможе відновити стосунки з цивілізованим світом", - зазначив міністр.

Він переконаний, що вільний світ має змінити парадигму своїх дій у контексті відсічі агресіям.

"Повільні дії постфактум не працюють. "Не провокувати" - не працює. Росіянам не потрібні провокації, щоб розв'язати війну. Неодноразово доведено. Вільний світ має володіти стратегічною ініціативою і бути готовим діяти швидко та превентивно. Це важлива зміна у свідомості, далеко не усі психологічно готові. Без цієї готовності не з'явиться політична воля і правильні рішення. Але саме такий підхід буде найкращим витверезуючим чинником для будь-якого агресора", - наголосив Резніков.

Також він додав, що потрібна система гарантій-запобіжників, які зведуть до мінімуму бажання вирішувати щось силою.

"У контексті Чорноморського регіону все очевидно - не існує альтернативи НАТО. Не існує альтернативи Україні в НАТО. Ми довели свою спроможність посилити Альянс і зробили формальні кроки - подали заявку на вступ. Відсутність руху тільки продовжить невизначеність і ризики", - підкреслив міністр.

"Будь-які моделі чи розмови про безпеку в регіоні, які не передбачають звільнення Криму від російської окупації - це ілюзії. З цими ілюзіями треба прощаватися. Не треба себе обманювати, що існують якісь інші варіанти. Їх не існує. Тому в контексті Криму має бути тільки один ракурс - як звільняти? Це спільний інтерес. На цьому мають бути сконцентровані спільні зусилля", - наголосив Резніков.

Російська агресія - політика Заходу

Як повідомляв УНІАН, раніше Олексій Рензіков висловив думку, що вторгнення Росії в Україну стало результатом помилкової політики Заходу, який на російську агресію проти сусідів відповідав прагненням не провокувати Кремль на ескалацію, діяв тільки постфактум і примушував жертв агресії до компромісів.

На думку міністра оборони, після російського вторгнення в Україну вже жодна країна не відмовиться від своєї ядерної зброї, а багато навпаки будуть прагнути її отримати.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов нещодавно заявив, що для звільнення Криму від російських загарбників Україна застосовуватиме всі види незабороненої зброї. Він нагадав, що Крим є територією України, й наша держава робитиме все необхідне для його деокупації.

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