Наслідки цієї війни, незалежно від її результату, позначаться на безпеці всіх регіонів світу.

Після російського вторгнення в Україну вже жодна країна не відмовиться від своєї ядерної зброї, а багато навпаки будуть прагнути її отримати. Про це заявив міністр оборони Олексій Резніков, виступаючи на Чорноморській конференції безпеки.

Він нагадав, що Україна добровільно віддала третій за величиною ядерний арсенал у світі, отримавши в обмін, як вона гадала, гарантії безпеки згідно з Будапештським меморандумом.

"Давайте запитаємо по-чесному: після того, що трапилося з нами, хто-небудь коли-небудь ще погодиться добровільно відмовитися від ядерної зброї? Або навпаки буде робити все, що в його силах, щоб отримати ядерну зброю будь-якими засобами?" - запитав Резніков.

Відео дня

Він також зазначив, що вторгнення Росії в Україну стало результатом помилкової політики Заходу, який на російську агресію проти сусідів відповідав прагненням не провокувати Кремль на ескалацію, діяв тільки постфактум і примушував жертв агресії до компромісів.

Будапештський меморандум

У 1994 році Україна підписала пакет домовленостей з Росією, Великобританією і США, в рамках якого вона отримувала гарантії безпеки в обмін на ядерний арсенал, що дістався їй від СРСР. Пізніше до угоди приєдналися Франція і Китай.

Документ, відомий як Будапештський меморандум, зокрема передбачав, що підписанти будуть поважати незалежність, суверенітет і існуючі кордони України, утримаються від погроз застосування сили щодо України, не будуть чинити економічний тиск на Київ, не будуть застосовувати ядерну зброю проти України. Також підписанти зобов'язалися допомагати Україні, якщо вона стане жертвою агресії.

21 лютого 2022 року Україна зажадала консультацій з підписантами Меморандуму, але жодних конкретних рішень ухвалити не встигли. 24 лютого один з підписантів, який отримав свого часу ядерний арсенал України, почав повномасштабне вторгнення.

Вас також можуть зацікавити новини: