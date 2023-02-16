Він висловив упевненість в тому, що українці обов'язково розвалять і РФ.

Перемога України у війні сприятиме розпаду Російської Федерації.

Таку думку висловив секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі національного телемарафону. Він зазначив, що росіяни погано знають історію. "Я можу з упевненістю сказати, що саме українці розвалили Радянський Союз", - зазначив Данілов.

За його словами, мало хто розуміє, з чого все почалося. Він нагадав, що 2 березня 1989 в СРСР вперше в історії у Воркуті відбувся перший страйк, в якому взяли участь 176 шахтарів. За словами секретаря РНБО, 94 з них були українцями. "І коли їм почали погрожувати, на наступний день 58 українців спустилися в забій і не виходили до того часу, поки їхні всі вимоги не були виконані. Звідти почався процес, літні страйки шахтарів, і через дуже короткий час розпався СРСР, який вважали монстром, якого не можна повалити", - розповів він.

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Данілов зазначив, що те саме буде відбуватися і в Росії... "Заходу треба до цього готуватися. Вони вважають, що Росія має лишитися в тих же межах. Це велика помилка. Ми її обов'язково розвалимо, і вона буде демонтована в тому вигляді, у якому вона є на сьогоднішній день. Буде складно. Але перемога буде за нами", - висловив упевненість секретар РНБО.

Майбутнє Росії після війни - прогнози і думки

На думку російського політолога і публіциста Андрія Піонтковського, верхівка Росії вже зараз готується до мафіозної війни. "У Росії вже 27 ПВК...Навіщо вони? Для війни з Україною вони не потрібні... Вони готуються до мафіозної війни за величезний переділ влади", - висловив думку публіцист.

Екс-розвідник Сергій Жирнов вважає, що найкращий вихід з війни для Росії - ліквідувати Путіна, інакше у РФ майбутнього не буде.

А генерал і екс-глава Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж вважає, що на РФ чекає неминучий розвал. На її місці з'явиться 26 нових держав. Західні і південні російські регіони взагалі можуть попроситися увійти до складу України.

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