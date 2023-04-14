Секретар РНБО нагадав, що Крим є територією України, й наша держава робитиме все необхідне для його деокупації.

Для звільнення Криму від російських загарбників Україна застосовуватиме всі види не забороненої зброї.

Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов.

"Крим - територія України, і ми будемо випробувати й використовувати там будь-яке не заборонене міжнародними законами озброєння, яке допоможе звільнити наші території", - написав Данілов.

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Заяви Данілова про Крим і контрнаступ

Як повідомляв УНІАН, раніше в ефірі телемарафону секретар РНБО натякнув, що загадкові вибухи в Криму можуть бути випробуваннями нових зразків українських озброєнь. Данілов також висміяв зусилля росіян, які почали рити окопи на окупованому півострові, побоюючись українського контрнаступу.

Окрім цього секретар РНБО наголосив, що українські військові мають кілька варіантів розвитку подій на фронті, а всі припущення щодо контрнаступу ЗСУ, які зараз робляться, не мають під собою жодного підґрунтя.

На початку квітня Олексій Данілов детально пояснював, що українська влада буде робити для звільнення окупованого росіянами Криму. Для цього, за його словами, буде зроблено 12 кроків.

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