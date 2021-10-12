Веніславський також прокоментував клопотання про арешт Медведчука з можливістю застави у мільярд гривень.

Представник президента у Конституційному суді, депутат Ради Федір Веніславський пояснив, чому підозри у державній зраді в рамках справи про незаконну закупівлю вугілля в ОРДЛО висунуті не всім фігурантам скандалу, а тільки куму Путіна Віктору Медведчуку.

Про це він заявив в ефірі Україна 24.

"Думаю, відповідь повинні дати органи досудового розслідування. Напевно, з зібраних матеріалів, які доводять винуватість тієї чи іншої особи, на думку органів досудового розслідування, щодо пана Медведчука достатньо. Щодо інших осіб – напевно, ще недостатньо. Тому і немає на лаві підсудних осіб", – допустив Веніславський.

Нардеп погодився, що на плівках, опублікованих правоохоронцями, фігурують й інші особи.

Читайте такожСуд розпочав розглядати обрання запобіжного заходу Медведчуку"Разом з паном Медведчуком мають бути пред’явлені підозри і для цілої низки осіб. Я думаю, що це ми зможемо також спостерігати, коли органи досудового слідства необхідні докази", – заявив Веніславський.

На запитання ведучого, як у звинуваченні в такому тяжкому злочині може бути альтернатива у вигляді застави, Веніславський відповів, що, мабуть, це вкладається у рамки кримінально-процесуального законодавства.

"Я у даному випадку не готовий коментувати, наскільки такий запобіжний захід має право існувати чи не існувати, це треба відкривати Кримінальний кодекс, Кримінально-процесуальний кодекс і досліджувати. Але я думаю, що органи досудового розслідування і процесуальні керівники вони явно не будуть клопотати про обрання тих запобіжних заходів, які не допускаються з того чи іншого виду злочину", – пояснив він.

Веніславський зауважив, що з огляду на масив опублікованої інформації Медведчук "понесе покарання у вигляді позбавлення волі".

На плівках, опублікованих правоохоронцями, фігурував, з-поміж інших, п’ятий президент Петро Порошенко. На брифінгу глава СБУ Іван Баканов зазначив, що вказаних осіб перевірять на причетність до незаконних "схем" з закупівлі вугілля з ОРДЛО.

Нова підозра Медведчуку

8 жовтня Медведчуку оголосили про підозру у державній зраді та сприянні тероризму. Йдеться про його участь у 2014-2015 роках у незаконних схемах із закупівлі вугілля на окупованому Донбасі.

За даними слідства, після захоплення Росією частини українського Донбасу виникла необхідність у закупівлі вугілля на світовому ринку, зокрема в ПАР. Російська влада мала плани зірвати реалізацію цих контрактів і не дозволити Україні посилити власну енергонезалежність.

Тому за посередництва Медведчука відбулася змова з вищими посадовими особами України, які, використовуючи повноваження Нацбанку і правоохоронних органів, створили штучні перешкоди для постачання вугілля з ПАР. Зрештою ті контракти були зірвані, що спровокувало хвилю "віялових" відключень електроенергії в країні.

Згодом за сприяння Медведчука та з метою повернення України до орбіти впливу РФ було організовано незаконні схеми для постачання вугілля з тимчасово окупованих територій на державні підприємства України.

Генпрокурор Ірина Венедіктова повідомила, що прокуратура проситиме суд взяти Медведчука під варту з альтернативою внесення застави у 1 млрд грн.

У даний час депутат перебуває під домашнім арештом в іншій справі про держзраду та в замаху на розграбування ресурсів в окупованому Криму.

Автор: Яна Ставська