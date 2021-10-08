Наразі нікому з колишніх українських високопосадовців, які фігурують в розмовах Медведчука з терористами та російськими посадовцями, підозру не оголошено.

Голова Служби безпеки України Іван Баканов не виключає, що у справі з постачання вугілля із терористичних організацій ЛНР/ДНР до відповідальності можуть притягнути 5-го президента України Петра Порошенка та колишню очільницю Нацбанку Валерію Гонтареву

Про це Баканов заявив на брифінгу.

"СБУ діє виключно у межах і у спосіб, передбачений законодавством. На всі записи отримані відповідні ухвали суду. Щодо прізвищ, які ви назвали (Порошенко та Гонтарева – УНІАН), то якби ми сьогодні мали певний багаж доказів, ми би озвучили ці прізвища і були б вже з додатковими підозрами. Тому слідчі підрозділи працюють для того, щоб перевірити ці версії (про санкціонування Порошенком і Гонтаревою купівлі вугілля терористичних організацій за посередництва Віктора Медведчука – УНІАН). Якщо ці докази будуть здобуті, то ми вийдемо до вас на брифінг", - сказав Баканов.

Журналістам в ході брифінгу продемонстрували аудіофайли телефонних переговорів Медведчука з високопосадовцями Російської Федерації, бізнесменами, а також розмови терористів ДНР між собою.

Читайте такожЩе одному фігуранту у нападі на журналістів "Схем" в Укрексімбанку повідомили про підозруВ цих розмовах Медведчук згадує прізвище п’ятого президента Порошенка, а також голову Нацбанку Гонтареву в контексті того, що він отримав санкції від них на оборудку з купівлею вугілля із окупованих територій Луганської та Донецької областей.

Окрім того, Баканов повідомив, що доказова база по підозрі Медведчуку в державній зраді базується не лише на прослуховуванні його телефону, а й на показах свідків – колишніх високопосадовців, які підтверджують його вину по інкримінованій йому статті Кримінального кодексу.

Також він додав, що СБУ продовжить відпрацьовувати Гонтареву та Порошенка на предмет співучасті у злочині Медведчука.

"В частині питання щодо Петра Олексійовича - це насправді складне питання. Станом на сьогодні ми в інтересах слідства не розголошуємо інших фігурантів, але з огляду на те, що ви побачили, іншого варіанту, ніж відпрацьовувати версію щодо причетності пана Порошенка і пані Гонтаревої до цього процесу, просто неможливо. Якщо відповідні докази будуть зібрані, ми про це повідомимо на брифінгу", - сказав Баканов.

Нова підозра Медведчуку

Сьогодні, 8 жовтня, Медведчуку оголосили нову підозру про державну зраду та сприяння тероризму. Йдеться про його участь у 2014-2015 роках у незаконних схемах із закупівлі вугілля з окупованого Донбасу.

Раніше, у травні цього року, генпрокурор Ірина Венедіктова підписала повідомлення про підозру депутатам від "ОПЗЖ" Медведчуку і Тарасу Козаку в державній зраді та в замаху на розграбування національних ресурсів в окупованому Криму.

Автор: Дмитро Хилюк