Раніше Медведчук отримав нову підозру.

Нардеп від ОПЗЖ, кум президента РФ Путіна Віктор Медведчук будезаарештований через підозру в держзраді. Майбутнє політика у в'язниці прогнозує нардеп від правлячої партії Ірина Верещук.

Про це вона сказала в ефірі каналу "Україна 24".

Верещук прогнозує, що Медведчук не зуміє сплатити мільярдну заставу, яку прокуратура проситиме призначити суд.

"Прокуратура в суді давала свої аргументи, наводила факти. Мільярд гривень застави - це безпрецедентно, але і політик такого роду теж безпрецедентний. І стаття, за якою його звинувачують - 111, держзрада і фінансування тероризму це дуже важкі статті", - зазначила вона.

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На пряме запитання, "чи сяде Медведчук у в'язницю", депутат сказала наступне: "Так, є високий шанс".

Медведчука підозрюють у держзраді

8 жовтня народному депутату Віктору Медведчуку оголосили нову підозру про державну зраду і сприяння тероризму. За версією слідства, дії Медведчука були спрямовані на підрив енергетичної незалежності України.

Йдеться про участь Медведчука в 2014-2015 роках в незаконних схемах із закупівлі вугілля з окупованого Донбасу.

11 жовтня Медведчуку вручили клопотання про взяття його під варту і заставу в 1 мільярд гривень.

Справа проти Медведчука: що відомо

11 травня генпрокурор Ірина Венедіктова підписала повідомлення про підозру депутатам від "ОПЗЖ" Медведчуку і Тарасу Козаку в державній зраді й в замаху на розграбування національних ресурсів в окупованому Криму.

Їм оголошено про підозру за трьома епізодами: незаконна передача РФ газового родовища; надання російським спецслужбам відомостей, що містять державну таємницю (про секретний підрозділ ЗСУ); проведення підривної діяльності проти України - підготовка мережі російського впливу в Україні під назвою "Промінь".

12 травня Медведчуку вручили підозру за статтями 111 і 438 Кримінального кодексу – державна зрада і порушення законів і звичаїв війни.

Козак знаходиться поза межами України.

Медведчуку суд обрав запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту з носінням електронного браслета.

7 липня суд продовжив терміни досудового розслідування у справі проти депутатів від "ОПЗЖ" до 11 листопада.

Автор: Юрій Годован