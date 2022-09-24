Раніше президент висловлював думку, що Китай здатен "поставити РФ на певне місце".

Президент України Володимир Зеленський заявив про прагнення відновити комунікацію з Китаєм, чия позиція щодо російського вторгнення є "неоднозначною".

Про це йшлося в його інтерв’ю Ouest-France.

Зеленський сказав, що до вторгнення Росії сім місяців тому "існували канали зв’язку" з Пекіном, і "було багато економічної та торгової співпраці".

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"Я хотів би, щоб вони допомогли Україні", — сказав Володимир Зеленський.

За його словами, Китай має "неоднозначну" позицію щодо війни, розв’язаної Росією проти України, і він прагне відновити комунікацію.

Раніше президент висловлював думку, що Китай як ключовий економічний партнер Росії, "як велика і потужна країна" може "поставити РФ на певне місце".

Позиція Китаю щодо війни в Україні: що варто знати

Китай, як і Індія та інші країни, стримувався від прямого засудження Росії через повномасштабне вторгнення в Україну. В публічній комунації Китай впродовж цих місяців називав розв'язану Росією криваву війну "кризою" та уникав звинувачень Росії.

Під час зустрічі Путіна із Сі Цзіньпіном в Узбекистані вперше було визнано, що Китай має "питання і побоювання" щодо вторгнення РФ в Україну. Про це сказав російських диктатор. На переконання США, це свідчить про посилення тиску Китаю на РФ з метою припинення війни.

Після того, як західні країни почали відмовлятися від російських енергоресурсів, Китай став головним клієнтом, що купує російську нафту, і у такий спосіб підживлював російську економіку під час війни.

Після зустрічі з головою МЗС України Дмитром Кулебою цього тижня його китайський колега Ван І заявив, що "Китай завжди був відданий досягненню миру та сприянню переговорам, він ніколи не стояв осторонь, не підливав масла у вогонь і не скористався можливістю отримати власну вигоду".

Водночас відомо, що китайська сторона обмежувала контакти з Україною впродовж останніх місяців. Зокрема, Офіс президента очікував розмову Зеленського з китайським лідером Сі Цзінпінем в березні. Згодом президент повідомляв про бажання провести прямі перемовини в серпні, однак вони так і не відбулися.

Влітку президент Володимир Зеленський заявляв, що Китай обрав політику бути осторонь російсько-української війни і наразі Україну влаштовує саме ця політика. Крім цього, Україна розглядала Китай як потенційного гаранта безпеки в майбутньому. Однак презентуючи рекомендації до Київського договору про безпеку 13 вересня, Офіс президента не згадав цю країну серед членів основної групи країн-союзників і потенційних гарантів безпеки України.

Західні країни висловлювали побоювання, що Китай може постачати зброю Росії або ж стати посередником, завдяки якому країна зможе отримати недоступні через санкції західні технології, потрібні їй для виготовлення озброєння. Але днями президент США Джо Байден повідомив, що на поточний момент не було жодних доказів поставок зброї Росії з КНР для допомоги у війні проти України.

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