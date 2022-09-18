Президент США ще під час Олімпійських ігор повідомив главі КНР Сі Цзіньпіну, що порушувати санкції проти Росії — це "величезна помилка".

Президент США Джо Байден повідомив, що на поточний момент не було ніяких доказів поставок зброї Росії з КНР для допомоги у війні проти України.

Про це американський лідер розповів у свіжому інтерв'ю порталу 60 Minutes.

За словами президента США, "досі" не було "жодних ознак" того, що Китай пропонував зброю або "інші речі, які хотіла Росія" для допомоги у війні проти України. Байден хотів доповнити своє речення, але потім зупинився і повідомив: "Ну, можливо, мені не варто більше нічого говорити". Журналіст попросив американського лідера продовжити, але той навідріз відмовився. Замість цього Байден повідав про свою розмову з Сі Цзіньпіном під час Олімпійських ігор в Пекіні.

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"Я подзвонив президенту Сі. Не для того, щоб загрожувати, просто щоб сказати йому — ми зустрічалися багато разів. І я сказав: "Якщо ви думаєте, що американці та інші будуть продовжувати інвестувати в Китай після того, як ви порушуєте санкції, введені проти Росії, я думаю, що ви робите величезну помилку". Але це ваше рішення", — заявив Байден.

Нагадаємо, в середині серпня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомивти, що Китай зберігає нейтралітет у війні. У КНР вторять кремлівській пропаганді, але практично не підтримують Росію.

А держсекретар США Ентоні Блінкен 17 вересня згадав, як Індія і Китай висловили свої побоювання щодо війни в Україні. За його словами, це посилює тиск на агресора.

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