Держсекретар повторив, що російська війна — це "агресія не тільки проти України та її народу".

Держсекретар США Ентоні Блінкен вважає, що побоювання Китаю та Індії з приводу війни в Україні, висловлені російському диктатору Володимиру Путіну, посилюють тиск на Росію для її припинення.

Як Блінкен сказав на прес-конференції в Держдепартаменті, позиція цих країн демонсирує глобальні побоювання з приводу багатомісячної війни.

"Я думаю, що те, що ви бачите, це просто прояв того факту, що ця агресія була агресією проти інтересів людей по всій планеті", – сказав він.

Відео дня

Держсекретар повторив, що російська війна — це "агресія не тільки проти України та її народу, це агресія проти самих принципів міжнародних відносин, які допомагають підтримувати мир і безпеку".

Блінкен також заявив, що війна в Україні є порушенням Статуту ООН, а Росія – "порушник статуту номер один".

"Всі наслідки, які це має, в тому числі, наприклад, відсутність продовольчої безпеки. В останні місяці ми витратили багато часу, приділили багато уваги спробам розв'язання проблем продовольчої безпеки, які різко загострилися внаслідок російської агресії. У нас вже був COVID-19, у нас вже була зміна клімату, яка сильно вплинула на відсутність продовольчої безпеки. Додайте до цього конфлікту те, що зараз у нас понад 200 мільйонів людей, які відчувають гостру нестачу продовольства", — додав держсекретар.

За його словами, "це те, що відчувають лідери країн по всьому світу, тому що це відчувають їхні люди".

"Я думаю, це (останні заяви світових лідерів – УНІАН) посилює тиск на Росію, щоб вона припинила агресію", – сказав він.

Як писав УНІАН, поки Захід намагався ізолювати Володимира Путіна через вторгнення його країни в Україну, російський президент звернувся до таких країн, як Китай.

Однак під час зустрічі в четвер з китайським лідером Сі Цзіньпіном Путін визнав, що у Китаю є "питання і побоювання" з приводу вторгнення Росії в Україну.

А прем'єр-міністр Індії, яка, як і Пекін, уникала критики на адресу РФ через її вторгнення в Україну, Нарендра Моді, на особистій зустрічі заявив російському президенту Володимиру Путіну, що зараз не час для війни.

У травні голова Офісу президента Андрій Єрмак казав, що Україна хотіла б бачити серед гарантів своєї безпеки Китай, Індію та інші країни.

У червні ЗМІ Індії з посиланням на дипломатичні джерела повідомляли, що влада України попросила Індію стати однією з країн-гарантів її безпеки, а також допомогти з відновленням країни.

У квітні міністр закордонних справ Дмитро Кулеба зазначав, що Україна також запропонувала Китаю виступити одним з гарантів безпеки. За словами Єрмака, станом на кінець травня з боку Китаю не було заяв про їх готовність до такої розмови.

Презентуючи рекомендації до Київського договору про безпеку 13 вересня, Офіс президента не згадав Індію, Китай і Росію, як членів основної групи країн-союзників і потенційних гарантів безпеки України.

Вас також можуть зацікавити новини: