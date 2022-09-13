Росія хотіла потрапити в список гарантів.

Офіс президента не згадав Індію, Китай і Росію, як членів основної групи країн-союзників і потенційних гарантів безпеки України.

Як наголошується в повідомленні Офісу президента, гарантії безпеки будуть визначати низка зобов'язань, взятих групою гарантів разом з Україною.

Також наголошується, що гарантії повинні бути політично і юридично обов'язковими для виконання на основі двосторонніх угод, але об'єднані в рамках спільного документа про стратегічне партнерство під назвою "Київський договір безпеки".

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"Договір об'єднає основну групу країн-союзників і Україну. Ця група держав-гарантів може складатися з США, Великобританії, Канади, Польщі, Італії, Німеччини, Франції, Австралії, Туреччини, а також країн Північної Європи і Балтії, Центральної та Східної Європи", – йдеться в повідомленні.

Зауважимо, в списку не значиться Росія. Раніше голова ОПУ Андрій Єрмак зазначав, що Росія хотіла бути одним з гарантів, але Україна цього не пропонувала.

"Неможливо бути агресором і одночасно гарантом безпеки. Після Бородянки, після Бучі, Ні ми, ні наші партнери не бачать можливості, щоб Росія була серед країн, які надають нам гарантії", – наголошував Єрмак.

Також в списку не вказані Індія і Китай. У травні Єрмак казав, що Україна хотіла б бачити серед гарантів своєї безпеки Китай, Індію та інші країни. У червні ЗМІ Індії з посиланням на дипломатичні джерела повідомляли, що влада України попросила Індію стати однією з країн-гарантів її безпеки, а також допомогти з відновленням країни.

У квітні міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомляв, що Україна запропонувала Китаю виступити одним з гарантів безпеки. За словами Єрмака, станом на кінець травня з боку Китаю не було заяв про готовність до такої розмови.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці травня Єрмак оголосив про створення групи з розробки формату гарантій безпеки для України.

Групу очолили екс-генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен і сам Єрмак. До її складу увійшли впливові діячі з різних демократичних країн світу – Австралії, США, Швеції, Великобританії, Німеччини, Польщі, Франції, Італії та України.

Сьогодні, 13 вересня, у Києві презентували рекомендації щодо гарантій безпеки для України. Викладено бачення "Київського безпекового договору", який стане стратегічним документом, що об'єднав Україну з країнами, що виступили гарантами безпеки.

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