Він заявив, що є "українцем в душі, українцем по суті".

Народний депутат України Нестор Шуфрич заявив, що ніколи не погодиться на обмін.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав представникам ЗМІ в перерві судового засідання, на якому йому обирають запобіжний захід. Судові засідання вирішено проводити у закритому режимі. Про це клопотала сторона обвинувачення і суддя підтримав.

Спілкуючись у перерві засідання з пресою Шуфрич відповів на запитання, чи погодиться він на обмін, як це було з його колегою - колишнім народним депутатом України, зрадником Віктором Медведчуком.

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"Я сподіваюсь до цього ніколи не дійде. Я ніколи не погоджуся на обмін. Я громадянин України… Я абсолютно переконаний в абсурдності звинувачення", - зазначив Шуфрич.

Він заявив, що є "українцем в душі, українцем по суті". "Можливо я зовнішньо себе не розмальовую, але в серці завжди був українцем. І 24 лютого, маючи можливість виїхати в будь-яку країну світу, я залишився в Україні", - додав він.

Початок засідання тричі переносили через відсутність Шуфрича у суді. Розглядати справу почали о 18:15, після того, як нардеп прийшов у Печерський районний суд Києва, де розглядається його справа.

Справа Шуфрича

Сьогодні, 15 вересня, СБУ прийшла з обшуками до Шуфрича. Згодом в СБУ повідомили, що Шуфрич отримав підозру у державній зраді. Зазначалось, що правоохоронці зібрали доказову базу про антиукраїнську діяльність нардепа.

Згідно з повідомленням, матеріали розслідування, проведеного спільно з Державним бюро розслідувань та Офісом генерального прокурора, свідчать, що Шуфрич "тісно співпрацював і виконував завдання колишнього секретаря РНБО Володимира Сівковича, агента ФСБ, завдання якого - координація російської агентури в Україні".

У СБУ нагадали, що Сівкович втік до Москви у 2014 році та створив "кротоферму" для здійснення підривної діяльності проти України. Зазначається, що саме він курував колишнього начальника Управління СБУ в Криму Олега Кулініча, якого підозрюють у державній зраді і якого затримував особисто голова Служби безпеки Василь Малюк.

За даними слідчих, одним із основних завдань Шуфрича була підривна діяльність в інформаційній сфері.

"Він систематично поширював наративи Кремля про те, що українська держава - нібито штучне утворення, що в України та Росії єдина історія і що українці та росіяни - нібито "один народ". Таким чином Шуфрич намагався розвинути проросійські настрої в українському суспільстві", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Медведчука і 55 росіян обміняли на 215 азовців та інших українських полонених.

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