Близький соратник кума Путіна Віктора Медведчука, народний депутат Нестор Шуфрич володіє статками, записаними на підставних осіб.
Як повідомляє BIHUS Info, крім того, що Шуфрич досі з мандатом, він ще й із тисячами квадратних метрів і гектарів землі по всій країні, включно з Кримом.
Журналісти зазначили, що родинні активи Шуфрича можна розділити на дві групи:
- персональні - де власниками є або сам Шуфрич, або його дружина чи батько, син чи багаторічний парламентський помічник В'ячеслав Черепаня;
- корпоративні - де власниками є компанії, записані в основному на тих же людей.
Елітні маєтки
Родина Шуфрича володіє чотирма маєтками у Конча-Заспі. Це понад 2 тисячі квадратних метрів нерухомості, більше гектара землі – власність на чверть мільйона гривень лише в Козині.
Один з величезних маєтків вартістю 120-130 млн грн з виходом до води оформлений за договором дарування.
Власницею другого маєтку площею 358 м² і 15 соток землі є дружина Шуфрича Катерина Майкова і її фірма.
Третім маєтком на 300 м² вартістю близько 30 млн грн володіє син нардепа Олександр. Він розташований поруч із батьковим.
Четвертий маєток належить компанії, заснованій батьком Шуфрича. Згодом ця опинилася у власності кіпрської структури і жінки Тетяни Скакун із пропискою в селі Харпачка Вінницької області. На початку березня замість Шуфрича-старшого у компанію зайшов угорець Дьорч Штофа.
За даними журналістів, Шуфрич також має маєток у тимчасово окупованому Криму. Там він фактично сусід Медведчука.
Квартири та інша нерухомість
Окрім маєтків, сім'я Шуфрича має землю, квартири, будинки в Ужгороді.
У центрі Києва Шуфрич та його син мають 6 квартир площею 430 м², вартість яких може сягати 130 млн грн.
Батько нардепа наприкінці січня 2014 року став власником апартаментів в Одесі на 500 м кв і двох паркомісць. Водночас син Шурича у липні 2021 року син нардепа купив в Одесі три паркомісця і два нежитлових приміщення площею 630 м².
Журналісти підрахували, що вартість нежитлових приміщень Шуфричів може сягати більше 100 млн грн.
У селі Проців Київської області батькові Шуфрича належить комплекс "Конюшня Бутенко".
Частина землі та нерухомості записана на помічника нардепа Черепаню. Він є співвласником низки агрокомпаній, які орендують та обробляють тисячі земельних ділянок в Івано-Франківській, Тернопільській і Львівській областях.
Із сім'єю Шуфрича пов'язані мисливські угіддя у Закарпатській, Сумській областях і посеред заповідної зони на Київщині. Один із найвідоміших активів, в якому фігурує Шуфрич, - "Київський річковий порт". Серед акціонерів його – угорська компанія "St George Residence", яка належить родині вже згадуваного Штофи.
Останні скандали Шуфрича
З початком повномасштабної війни Шуфрич кілька разів потрапляв у скандальні ситуації. Зокрема, в березні минулого року Шуфрича спіймали на незаконному фотографуванні позицій Збройних сил України. Скандальний політик пояснив свої дії дивно: каже нібито "робив селфі".
Потім Шуфрич виїхав з України буцімто для лікування дитини. У листопаді Шуфрич опинився серед членів НОК, але після суспільного тиску написав заяву, де склав повноваження.