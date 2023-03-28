Частина його власності записала на підставних осіб.

Близький соратник кума Путіна Віктора Медведчука, народний депутат Нестор Шуфрич володіє статками, записаними на підставних осіб.

Як повідомляє BIHUS Info, крім того, що Шуфрич досі з мандатом, він ще й із тисячами квадратних метрів і гектарів землі по всій країні, включно з Кримом.

Журналісти зазначили, що родинні активи Шуфрича можна розділити на дві групи:

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персональні - де власниками є або сам Шуфрич, або його дружина чи батько, син чи багаторічний парламентський помічник В'ячеслав Черепаня;

корпоративні - де власниками є компанії, записані в основному на тих же людей.

Елітні маєтки

Родина Шуфрича володіє чотирма маєтками у Конча-Заспі. Це понад 2 тисячі квадратних метрів нерухомості, більше гектара землі – власність на чверть мільйона гривень лише в Козині.

Один з величезних маєтків вартістю 120-130 млн грн з виходом до води оформлений за договором дарування.

Власницею другого маєтку площею 358 м² і 15 соток землі є дружина Шуфрича Катерина Майкова і її фірма.

Третім маєтком на 300 м² вартістю близько 30 млн грн володіє син нардепа Олександр. Він розташований поруч із батьковим.

Четвертий маєток належить компанії, заснованій батьком Шуфрича. Згодом ця опинилася у власності кіпрської структури і жінки Тетяни Скакун із пропискою в селі Харпачка Вінницької області. На початку березня замість Шуфрича-старшого у компанію зайшов угорець Дьорч Штофа.

За даними журналістів, Шуфрич також має маєток у тимчасово окупованому Криму. Там він фактично сусід Медведчука.

Квартири та інша нерухомість

Окрім маєтків, сім'я Шуфрича має землю, квартири, будинки в Ужгороді.

У центрі Києва Шуфрич та його син мають 6 квартир площею 430 м², вартість яких може сягати 130 млн грн.

Батько нардепа наприкінці січня 2014 року став власником апартаментів в Одесі на 500 м кв і двох паркомісць. Водночас син Шурича у липні 2021 року син нардепа купив в Одесі три паркомісця і два нежитлових приміщення площею 630 м².

Журналісти підрахували, що вартість нежитлових приміщень Шуфричів може сягати більше 100 млн грн.

У селі Проців Київської області батькові Шуфрича належить комплекс "Конюшня Бутенко".

Частина землі та нерухомості записана на помічника нардепа Черепаню. Він є співвласником низки агрокомпаній, які орендують та обробляють тисячі земельних ділянок в Івано-Франківській, Тернопільській і Львівській областях.

Із сім'єю Шуфрича пов'язані мисливські угіддя у Закарпатській, Сумській областях і посеред заповідної зони на Київщині. Один із найвідоміших активів, в якому фігурує Шуфрич, - "Київський річковий порт". Серед акціонерів його – угорська компанія "St George Residence", яка належить родині вже згадуваного Штофи.

Останні скандали Шуфрича

З початком повномасштабної війни Шуфрич кілька разів потрапляв у скандальні ситуації. Зокрема, в березні минулого року Шуфрича спіймали на незаконному фотографуванні позицій Збройних сил України. Скандальний політик пояснив свої дії дивно: каже нібито "робив селфі".

Потім Шуфрич виїхав з України буцімто для лікування дитини. У листопаді Шуфрич опинився серед членів НОК, але після суспільного тиску написав заяву, де склав повноваження.

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