Маніпулюючи цифрами, уряд Шольца прибільшує свої витрати на оборону і надання допомоги Україні.

Уряд Німеччини дурить партнерів по НАТО, Україну та власних виборців, коли звітує про нарощування оборонного бюджету та надання військової допомоги Києву. Про це повідомляє DW.

"Плани великої реформи збройних сил Німеччини, відомої як Zitenwende (переломний момент), були знову згорнуті. У федеральному бюджеті на 2024 рік уряд ледве досягне цільових витрат НАТО", – йдеться у публікації.

Зазначається, що країни НАТО взяли на себе зобов’язання щорічно витрачати 2% своїх бюджетів на збройні сили. Після російського вторгнення в Україну канцлер Олаф Шольц пообіцяв партнерам по Альянсу, що Німеччина досягне цієї мети в майбутньому.

Відео дня

З цією метою був заснований спеціальний фонд у 100 мільярдів євро, які мали спрямувати на закупівлі сучасної військової техніки для Бундесверу. Однак виявилося, що військова допомога Україні тепер теж фінансується з цього ж фонду. Найбільша в Німеччині опозиційна партія ХДС різко розкритикувала такий підхід.

"Це справді непрозора система, спрямована на те, щоб створити враження, нібито Німеччина все ще може досягти мети в 2%", — сказав представник партії Родеріх Кізеветтер.

При цьому Кізеветтер критикує і те, як уряд Німеччини підраховує витрати на допомогу Україні.

"Цифри прикрашені… Нам довелося уважно подивитися на те, що насправді було поставлено. І ми виявили, що це від 4 до 5 мільярдів євро — за останні два роки. Ще 8 мільярдів євро було оголошено на цей рік, але не було надано, і було б дуже чесно та корисно, якби німецький уряд опублікував те, що було надано, а не лише те, що було обіцяно", — пояснив Кізеветтер.

За даними уряду Німеччини, він направив Україні понад 17 мільярдів євро фінансової допомоги. Але, за словами Кізеветтера, ця цифра також включає соціальні послуги для понад мільйона українських біженців, які перебувають у самій Німеччині.

Військова допомога Німеччини: останні новини

Як писав УНІАН, у середині січня Німеччина відзвітувала про передачу Україні нового пакету військової допомоги. До нього зокрема увійшли танкові боєприпаси, бронетранспортери, розвідувальні безпілотники та інше. Також було заявлено про поставку 20 БМП Marder і 15 самохідних зенітних установок Gepard в майбутньому.

Також ми розповідали, що Бундестаг нещодавно провалив голосування за передачу Україні ракет Taurus. Проти резолюції голосували навіть ті партії, які раніше виступали за передачу ракет Києву. Втім у лютому має відбутися нове голосування на ту ж тему.

Вас також можуть зацікавити новини: